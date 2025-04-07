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رياضة

أثناء مباراة خيتافي.. لاعب بلد الوليد يضرب زميله في دكة البدلاء (فيديو)

عمر سلامي
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أثناء مباراة خيتافي.. لاعب بلد الوليد يضرب زميله في دكة البدلاء (فيديو)

أظهرت كاميرا التلفزيون خلال مباراة بلد الوليد وخيتافي، لحساب الجولة 30 من الدوري الإسباني، مشهدا يعكس الحالة السيئة التي يمر بها متذيل جدول ترتيب “الليغا”.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه في الوقت الذي كان فيه فريق بلد الوليد متأخرا في النتيجة بثلاثة أهداف دون رد، نشب خلاف بين ثنائي الفريق لويس بيريز وخوانمي لاتاسا.

فبعد دقائق فقط من مغادرة خوانمي لاتاسا أرضية الملعب، ليجلس في دكة البدلاء، حتى ظهر التوتر بين اللاعبين، قبل أن يتطور الأمر إلى الدخول في نقاش حاد.

وأظهرت كاميرات التلفزيون لويس بيريز وهو يوجه لكمة على ذراع لاتاسا ما دفع زميلهما في الفريق السويسري إراي كوميرت للتدخل ومحاولة تهدئة الوضع.

ولم يظهر لاتاسا أي رد فعل تجاه ما كان يتعرض له من زميله .

وانتهت المباراة بفوز خيتافي على حساب مضيفه بلد الوليد بنتيجة برباعية نظيفة.

ويتذيل بلد الوليد جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل نهاية البطولة بثماني جولات برصيد 16 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، حيث بات قريبا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

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