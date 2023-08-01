أجاكس أمستردام الهولندي يريد قادري عبد القهار

قدّم عرضا بمبلغ 6 ملايين يورو

كشفت تقارير بلجيكية، الثلاثاء، تلقي إدارة نادي كورتري البلجيكي عرضا رسميا من طرف نادي أجاكس أمستردام الهولندي لضم الدولي الجزائري قادري عبد القهار، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بعد بروج البلجيكي ونانت الفرنسي، جاء الدور الآن على العملاق الهولندي ليبدي رغبته في التعاقد مع المهاجم الجزائري، الذي يبقى يقدم في مستويات جيدة في الدوري البلجيكي، من الممكن أن يغادره في هذه الصائفة.

وحسب الصحافة البلجيكية المتخصصة، فإن العملاق الهولندي، قدم عرض لإدارة نادي كورتري قدره 6 ملايين أورو للظفر بخدمات قادري، وهو العرض الذي وصفته ذات المصادر بالرائع ولا يمكن رفضه، علما وأن إدارة نادي كورتري كانت تشترط 3 ملايين يورو فقط للتخلي عن لاعبها.

هذا ورجحت نفس المصادر تجسيد صفقة رغم تأكيدها على ضرورة موافقة اللاعب على الانتقال إلى البطولة الهولندية.

في سياق متصل، كانت عديد التقارير الصحفية أشارت، قبل أيام، إلى إمكانية التحاق الدولي الجزائري بالدوري الفرنسي، بعد الاتصالات التي تلقاها اللاعب من طرف إدارة نادي نانت الفرنسي.

يذكر، أن قادري كان شارك أساسيا رفقة فريقه كورتري في افتتاح الدوري البلجيكي، الأحد المنصرم، وسجل هدف فريقه الوحيد ضد غينك الذي انتهى بنتيجة 2.1.