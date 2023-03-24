أجاكس أمستردام يريد رامز زروقي

يعتبر أحسن لاعب في منصبه في الدوري الهولندي

دخل نادي أجاكس أمستردام فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وضم أفضل اللاعبين في الدوري الهولندي، خاصة مع اقترابه من خسارة اللقب المحلي لصالح فينورد روتردام المتصدر بفارق 6 نقاط، وقبل 8 مباريات من اختتام الموسم.

ووفقاً لصحيفة “دو تليغراف”، فإن مسؤولي أجاكس أمستردام حولوا أنظارهم صوب الدولي الجزائري رامز زروقي، المتألق بشدة في الدوري مع “تفينتي آنشخيدة”، حتى إن هناك من يصنفه أحسن لاعب في منصبه خلال الموسم الجاري. ويضيف المصدر ذاته أن أجاكس أمستردام يهدف لتعويض بعض اللاعبين المقرر رحيلهم في الميركاتو الصيفي، على غرار لاعب وسطه الغاني محمد قدوس المطلوب في ليفربول، والمكسيكي إدسون ألفاريز الذي يبقى بدوره قريباً من تشلسي الإنجليزي. ولن يكون أجاكس أمستردام في مهمة سهلة لضم رامز زروقي، كونه يلقى منافسة قوية من غريمه بي إس في آيندهوفن، والمتصدر فينورد روتردام، الذي كان قريباً جداً من ضم اللاعب الصيف الماضي ثم في الميركاتو الشتوي الأخير، لكن إدارة الفريق اصطدمت بالمطالب المالية لنادي تفينتي أنشخيده، الذي أكد تمسكه باللاعب حتى نهاية الموسم.