أجانب “منبهرون” بجودة التمور الجزائرية في مدريد (فيديو)

انبهر زوار أجانب ووفود مهنية دولية بالجناح الجزائري المشارك في الطبعة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفواكه والخضروات وتقنيات الزراعة الحديثة “فروت أتراكشن”، المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بجودة التمور الجزائرية وذوقها، حيث اعتُبرت المشاركة الجزائرية لافتة بمنتجاتها الفلاحية المتنوعة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد شهد اليوم الثاني من الفعاليات إقبالاً لافتاً من قبل المهنيين وممثلي شبكات التوزيع، الذين أبدوا إعجاباً بجودة وتنوع المنتجات الجزائرية المعروضة.

وحسب فيديوهات تلقتها “الشروق”، لفتت التمور الجزائرية الأنظار بشكل خاص، حيث خطفت الأضواء داخل الجناح الجزائري واعتُبرت واجهة مميزة للمنتوج الوطني، بفضل ما تمتاز به من جودة عالية وسمعة دولية راسخة.

كما عرفت المناسبة تنظيم لقاءات ثنائية جمعت المصدّرين الجزائريين بمتعاملين من أوروبا وآسيا، ركّزت على بحث سبل توسيع فرص التصدير وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

ويشارك في هذه التظاهرة الدولية، التي تجري تحت إشراف وزارة التجارة، 17 مؤسسة ومصدّراً جزائرياً ضمن جناح وطني يسعى إلى إبراز القدرات الفلاحية للجزائر والترويج لمؤهلاتها التصديرية.