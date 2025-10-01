-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أسطول الصمود العالمي يتقدّم نحو شواطئ غزة (مباشر)
الجزائر

أجانب “منبهرون” بجودة التمور الجزائرية في مدريد (فيديو)

إيمان كيموش
  • 348
  • 0
أجانب “منبهرون” بجودة التمور الجزائرية في مدريد (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

انبهر زوار أجانب ووفود مهنية دولية بالجناح الجزائري المشارك في الطبعة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفواكه والخضروات وتقنيات الزراعة الحديثة “فروت أتراكشن”، المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بجودة التمور الجزائرية وذوقها، حيث اعتُبرت المشاركة الجزائرية لافتة بمنتجاتها الفلاحية المتنوعة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد شهد اليوم الثاني من الفعاليات إقبالاً لافتاً من قبل المهنيين وممثلي شبكات التوزيع، الذين أبدوا إعجاباً بجودة وتنوع المنتجات الجزائرية المعروضة.

وحسب فيديوهات تلقتها “الشروق”، لفتت التمور الجزائرية الأنظار بشكل خاص، حيث خطفت الأضواء داخل الجناح الجزائري واعتُبرت واجهة مميزة للمنتوج الوطني، بفضل ما تمتاز به من جودة عالية وسمعة دولية راسخة.

كما عرفت المناسبة تنظيم لقاءات ثنائية جمعت المصدّرين الجزائريين بمتعاملين من أوروبا وآسيا، ركّزت على بحث سبل توسيع فرص التصدير وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

ويشارك في هذه التظاهرة الدولية، التي تجري تحت إشراف وزارة التجارة، 17 مؤسسة ومصدّراً جزائرياً ضمن جناح وطني يسعى إلى إبراز القدرات الفلاحية للجزائر والترويج لمؤهلاتها التصديرية.

مقالات ذات صلة
وزير التربية يُحذر: خطر ثلاثي يهدد صحة التلاميذ

وزير التربية يُحذر: خطر ثلاثي يهدد صحة التلاميذ

بداري: دعم مالي يصل إلى 200 مليون سنتيم للطلبة المبتكرين

بداري: دعم مالي يصل إلى 200 مليون سنتيم للطلبة المبتكرين

أول مدرسة دكتوراه وطنية في الإعلام الآلي الكمّي

أول مدرسة دكتوراه وطنية في الإعلام الآلي الكمّي

التبليغات والإستدعاءات القضائية عبر الوسائط الإلكترونية قريبًا

التبليغات والإستدعاءات القضائية عبر الوسائط الإلكترونية قريبًا

زلزال بقوة 7.5 درجات.. الحماية المدنية تُجري تمرينا افتراضيا

زلزال بقوة 7.5 درجات.. الحماية المدنية تُجري تمرينا افتراضيا

بجاية على موعد مع قمة عالمية للمرافعات القانونية

بجاية على موعد مع قمة عالمية للمرافعات القانونية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد