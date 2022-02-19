أجانب ينشئون ورشة سرية لصناعة الأدوية ببومرداس

العصابة تنشط تحت غطاء شركة وهمية

أطاحت مصالح الدرك الوطني ببلدية حمادي غرب بومرداس مؤخرا بعصابة إجرامية تضم عنصرين من جنسية أجنبية تقوم بنشاط تجاري غير قانوني في ورشة سرية، حسب ما أفادت به السبت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المكلفة بالإعلام لدى هذا الجهاز، الملازم الأول هاجر ماسي، قولها إنه تم وضع حد لنشاط هذه العصابة وذلك استنادا إلى معلومات مفادها قيام عصابة تتكون من عنصرين من جنسية أجنبية مقيمة بطريقة غير قانونية بممارسة نشاط تجاري غير قانوني في ورشة سرية لصناعة مستخلصات الأعشاب والعسل والزيوت.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل دورية تابعة لفصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بحمادي، حيث قامت بعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة، بتفتيش منزل العنصرين وتوقيفهما، وفقا للمصدر. وتم في إطار هذه العملية حجز مبلغ مالي يناهز 300 ألف دج وأختام تعود لهذه الشركة الوهمية و20 دلوا من الزيوت و10 علب معبأة بتركيبة عشبية.

وبعد توسيع عمليات التحقيق في القضية، تم العثور كذلك على ورشة سرية ثانية لصناعة الأدوية عن طريق الأعشاب الطبيعية، حيث تم حجز ثلاث مركبات ودراجة نارية وجهاز إعلام آلي مع طابعة، بالإضافة إلى 250 علبة معبأة بالأعشاب الطبيعية و131 قارورة صغيرة الحجم معبأة بالزيوت و62 قارورة مملوءة بماء ممزوج بمادة الزعفران و50 دلوا من العسل من الحجم الكبير، بالإضافة إلى أعشاب مختلفة تستعمل في صناعة الأدوية وجهاز خلاط من الحجم الكبير.

وتتمثل المخالفات المرتكبة من طرف هذه العصابة، حسب الملازم الأول هاجر ماسي، في جنحة “الإقامة غير القانونية” و”ممارسة نشاط تجاري بطريقة غير شرعية” و”خداع المستهلك بأية وسيلة” و”عدم احترام وانعدام شروط النظافة” و”غياب وانعدام متطلبات الأمن ومطابقة المشروع الموجه للمستهلك” و”التزوير واستعمال المزور”.

وسيتم لاحقا تقديم عنصري هذه العصابة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق، يؤكد المصدر.