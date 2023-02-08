أجرة المولودية تُشجّع نجم المنتخب المحلّي الملغاشي على الزّواج!

كولوينا رازا خلال "شان" الجزائر 2023، واستلامه جائزة أحسن لاعب في إحدى المقابلات.

كشف الوافد الجديد إلى بيت مولودية الجزائر الملغاشي كولوينا رازا عن رقم راتبه في نادي “العميد”.

وكان المهاجم رازا قدا انضمّ إلى فريق المولودية على هامش تألّقه في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالجزائر.

وقال كولوينا رازا إن إدارة المولودية التزمت بِمنحه أجرة شهرية قيمتها 8 آلاف أورو (نحو 1.17 مليون دينار).

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “إكسبريس مدغشقر”، الأربعاء، أن عرض “العميد” أقنعه بِإمضاء العقد، نافيا أن يكون قد انجذب للإغراء المالي على حساب المشروع الرياضي.

واختتم كولوينا رازا تصريحاته قائلا إنه يعمل حاليا على ترتيب إجراءات استلام تأشيرة الإقامة بِالجزائر، وأيضا تنظيم حفل زفافه الجمعة المُقبلة. مُشيرا إلى أنه سيلتحق بِفريق المولودية في آجال لا تتعدّى الأسبوعَين من الآن.

للإشارة، فإن كولوينا رازا تموقع ثانيا في لائحة هدّافي “شان” 2023، بعد أن سجّل ثلاثية لِمصلحة المنتخب المحلّي الملغاشي، مُتخلّفا بِفارق هدفَين عن صاحب الصّدارة الجزائري أيمن محيوس. كما حجز اللاعبان مقعدا في التشكيل الأساسي المثالي بعد نهاية المنافسة.