أجرة مُغرية لـ “آدم الوناس” في سوق الانتقالات

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إغراءً ماليا، يدفعه إلى تغيير الوجهة هذه الصّائفة.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (26 سنة) مع نادي ليل الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. وبِأجرة سنوية تتجاوز بِقليل رقم مليونَي (2) أورو.

وأبدت إدارة نادي السد القطري استعدادها لِمنح الدولي الجزائري أجرة سنوية قيمتها 5 ملايين أورو خالية من الضّرائب، تقترن بِإمضاء عقد مدّته 4 مواسم. تقول صحيفة “لا فوا دو نور” الفرنسية في تقرير صحفي لها نشرته، الإثنين.

ويضمّ فريق السد القطري في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

ووفقا للمصدر ذاته، تعقد إدارة نادي ليل اجتماعا مع آدم الوناس، قبيل انطلاق تحضيرات الموسم الجديد في الـ 8 من شهر جويلية الدّاخل، للفصل في أمر البقاء أو الرّحيل نحو فريق السد أو وجهة أخرى.

بقيت الإشارة، إلى أن إدارة نادي نابولي الإيطالي عندما سمحت لِآدم الوناس بِالانتقال إلى فريق ليل في الصيف الماضي، بِمبلغ 2.6 مليون أورو. أدرجت في الصفقة بندا، فحواه استلام نصف مبلغ الصفقة عند بيعه مُجدّدا من قبل مسؤولي النادي الفرنسي.