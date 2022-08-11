أجرتا بن ناصر وعدلي في الميلان

كشفت وسيلة إعلام إيطالي، الخميس، عن أجور لاعبي الفريق المحلّي والبطل ميلان أسي.

ومعلوم أن فريق الميلان يضمّ في صفوفه الدولي الجزائري ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (24 سنة)، حتى صيف 2024. ومواطنه المُغترب وصانع الألعاب ياسين عدلي (22 سنة)، حتى الـ 30 من جوان 2026.

ويقبض بن ناصر أجرة سنوية قيمتها 1.5 مليون أورو، وهي الرّاتب ذاته الذي يتقاضاه عدلي. استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت”.

وإذا كان عدلي قد انضمّ مُؤخّرا فقط إلى نادي “الروسونيري”، فإن بن ناصر يتفاوض هذه الأيّام مع إدارة الفريق، من أجل تمديد العقد حتى صيف 2026، ورفع الأجرة إلى رقم يتجاوز 3 ملايين أورو. بعد أن التحق بِالنادي الإيطالي في صيف 2019.

ويتصدّر اللائحةَ المدافعُ الفرنسيُّ تيو هرنانديز (24 سنة)، بِراتب سنوي قيمته 4 ملايين أورو، وعقد تنقضي مدّته في صيف 2026. وأيضا مواطنه المهاجم أوليفيي جيرو (35 سنة)، الذي تنقضي مدّة عقده في صيف 2023.

وبِخصوص نجم الهجوم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (40 سنة)، فهو يقبض مليونَي أورو سنويا، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2023.

وفي عددها للأحد الماضي، ذكرت الصحيفة الإيطالية الشهيرة “لا غازيتا ديلو سبورت”، أن ياسين عدلي أوشك أن يلتحق بـ “محاربي الصّحراء”. وأشارت إلى أنه يُنسّق مع مسؤولي قنصلية الجزائر بِمدينة ميلانو، لِاستلام جواز سفر “أخضر”.

ويتبارى “الخضر” ودّيا مع منتخب غينيا كوناكري، بِالجزائر في الـ 24 من سبتمبر المقبل. كما تبحث “الفاف” عن مُنافس تحضيري آخر لِرجال جمال بلماضي، على أن تُجرى المباراة في أواخر الشهر ذاته.

وتوقّع المصدر ذاته أن يبدأ المشوار الدولي لِعدلي مع المنتخب الوطني الجزائري في سبتمبر المقبل. كما أبدت الصحيفة الإيطالية انبهارا بِالقوّة الضّاربة التي سيُحظى بها “محاربو الصّحراء”، من خلال ضمّ لاعبَي وسط على قدر كبير من الاحترافية والمستوى الفني العالمي، وذكرت اسمَي إسماعيل بن ناصر وياسين عدلي.

وبِما أن ياسين عدلي مثّل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، فسيمرّ الاتحاد الجزائري لِكرة القدم على أروقة “الفيفا”، لِجلب الرّخصة الدولية.