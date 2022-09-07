“أجمع الحطب وسيكون الشتاء رائعا”.. أغنية روسية تسخر من أوروبا (فيديو)

أصدرت شركة “غازبروم” الروسية أغنية ساخرة من الأوروبيين، تحمل عنوان: “الشتاء القادم”، بعد توقف إمدادات الغاز.

وينقل الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعض المشاهد من عواصم أوروبية تظهر فيها مناطق متجمدة، في إشارة إلى قطع الغاز الروسي.

وبحسب الترجمة العربية للأغنية الروسية فإن الكلمات تتحدث عن الليل الطويل، وتساقط أوراق الأشجار التي يتبعها شتاء عظيما.

وجاء في مطلع الأغنية: “أجمع الحطب وسيكون الشتاء رائعًا”، وهو ما اعتبره نشطاء مرحلة جديدة لحرب الطاقة بين روسيا وأوروبا.

وينتظر أوروبا أصعب شتاء يمر عليها منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما أفادت تقارير إخبارية وذلك بعد الخفض التدريجي لضخ الغاز الروسي عبر خط “نورد ستريم 1” إلى نسبة 40% من طاقته الاستيعابية ثم 20%، قبل أن تعلن شركة “غازبروم” (Gazprom) وقف الضخ بشكل كامل.

وتتجه الأنظار حاليا إلى الدول الأوروبية ومخزونها من الغاز، ويثار التساؤل: هل سيكفيها ذلك المخزون لتجاوز الشتاء الصعب، أم سيكون عليها أن تتعامل مع “كارثة الغاز” (gastastrophe)، وهو التعبير الذي اختارته مجلة “إيكونومست” (Economist) للتعبير عما ينتظر الأوروبيين خلال الأشهر القادمة، حسب الجزيرة نت.