“أجمع الحطب وسيكون الشتاء رائعا”.. أغنية روسية تسخر من أوروبا (فيديو)
أصدرت شركة “غازبروم” الروسية أغنية ساخرة من الأوروبيين، تحمل عنوان: “الشتاء القادم”، بعد توقف إمدادات الغاز.
وينقل الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعض المشاهد من عواصم أوروبية تظهر فيها مناطق متجمدة، في إشارة إلى قطع الغاز الروسي.
شركة غازبروم الروسية تُطلق أغنية وداعية بعد إيقاف إمدادات الغاز إلى أوروبا. pic.twitter.com/nmKWee9ZvI
— الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) September 7, 2022
شركة “غازبروم” الروسية تُصدر أغنية بعد توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بعنوان:
“أجمع الحطب .. وسيكون الشتاء رائعًا”. pic.twitter.com/5E5NLKoXpP
— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) September 7, 2022
وبحسب الترجمة العربية للأغنية الروسية فإن الكلمات تتحدث عن الليل الطويل، وتساقط أوراق الأشجار التي يتبعها شتاء عظيما.
وجاء في مطلع الأغنية: “أجمع الحطب وسيكون الشتاء رائعًا”، وهو ما اعتبره نشطاء مرحلة جديدة لحرب الطاقة بين روسيا وأوروبا.
قالت لهم روسيا انتم الفقراء يا أوروبا ونحن الأغنياء/
شركة “غازبروم” الروسية تُصدر أغنية بعد توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بعنوان: “اجمع الحطب .. وسيكون الشتاء رائعًا”.
كم وددت لو كان عندنا مثل هذه الجرأة في التعامل مع الغرب الذي يستفز الناس في كل شيء بينما يأخذون كل شيء من عندنا.
— الكاتب محمد الأمين سَوادُغو🇧🇫 (@amine_sawa) September 7, 2022
وينتظر أوروبا أصعب شتاء يمر عليها منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما أفادت تقارير إخبارية وذلك بعد الخفض التدريجي لضخ الغاز الروسي عبر خط “نورد ستريم 1” إلى نسبة 40% من طاقته الاستيعابية ثم 20%، قبل أن تعلن شركة “غازبروم” (Gazprom) وقف الضخ بشكل كامل.
وتتجه الأنظار حاليا إلى الدول الأوروبية ومخزونها من الغاز، ويثار التساؤل: هل سيكفيها ذلك المخزون لتجاوز الشتاء الصعب، أم سيكون عليها أن تتعامل مع “كارثة الغاز” (gastastrophe)، وهو التعبير الذي اختارته مجلة “إيكونومست” (Economist) للتعبير عما ينتظر الأوروبيين خلال الأشهر القادمة، حسب الجزيرة نت.
بوتين: ألمانيا والعقوبات الغربية هي المسؤولة عن عدم تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم 1»، والعقوبات الغربية لن تعيق روسيا في بيع مواردها الهائلة من الطاقة في مختلف أنحاء العالم.https://t.co/pPOjReWtJ6
— صحيفة الرؤية (@Alroeya) September 7, 2022
للمرة الأولى منذ 20 عاماً تدنى سعر اليورو عن 0.99 دولار في ظل المخاوف المحيطة بالاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية وقف إمدادات الغاز تماماً عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 pic.twitter.com/YYbONAFrEh
— Emad M Mola (@MolaEmad) September 6, 2022