أجندة مكثفة ونوعية للجنة الدفاع الوطني

اجتماع لإثراء برنامج الدورة البرلمانية العادية

عقدت لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني، الأحد اجتماعا، بهدف إثراء برنامج الدورة البرلمانية العادية 2025-2026، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح المصدر أن رئيس لجنة الدفاع الوطني، يونس حريز، أكد خلال الاجتماع الذي خصص لإثراء برنامج الدورة البرلمانية الحالية أن “مقترح البرنامج غني بالمبادرات النوعية”.

ويتضمن مشروع البرنامج – حسب ذات البيان – تنظيم يوم برلماني إلى جانب زيارات استعلامية إلى مختلف المنشآت والمدارس والمؤسسات العسكرية وذلك بهدف تعزيز رابطة “جيش – أمة”.

كما يتضمن “اقتراح عقد جلسات سماع لعدد من وزراء الحكومة وكذا مسؤولي بعض القطاعات الهامة لبحث مسائل تتعلق بتعزيز الأمن بكل أشكاله، إضافة إلى برمجة زيارات إعلامية لعدد من الثكنات والمراكز العسكرية الحدودية، لاسيما في المناطق الجنوبية”.

وخلال كلمة له، شدد رئيس اللجنة على أن “الظروف الدولية والإقليمية الحالية تستوجب رص الصف الوطني وتعزيز التلاحم بين الشعب وجيشه”، منتهزا السانحة ليثمن النجاحات الأمنية الأخيرة، وعلى رأسها العملية النوعية للجيش الوطني الشعبي، التي أسفرت عن القضاء على ستة إرهابيين مسلحين بالقطاع العسكري بتبسة.

كما نوه، في ذات الوقت، بـ”المواقف الثابتة للدبلوماسية الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية”.

وفي هذا الصدد، اعتبر أعضاء اللجنة أن جميع هذه الاقتراحات من شأنها تعزيز عمل اللجنة وتكريس دورها في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطن، حسب البيان.