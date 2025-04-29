أجهزة الكشف عن المعادن بمراكز “البيام” و”البكالوريا” لإحباط الغش

مديريات التربية تدرب عمال الأمن حول كيفيات الاستخدام الصحيح

ستشرع مديريات التربية للولايات في برمجة ندوات تكوينية لفائدة عمال الأمن والوقاية، المسخرين للعمل في امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا” دورة جوان 2025، حول كيفية استخدام أجهزة الكشف عن المعادن، وذلك قصد العمل بصفة تشاركية على الحد من ظاهرة الغش عن طريق الهواتف النقالة الذكية، وكذا لضبط عملية الحراسة بقاعات الامتحان، وتحديد المسؤوليات بدقة وتوزيع المهام بشكل عادل وفعال على المسخرين من أساتذة وحراس وأعوان الإدارة وأعوان الأمن.

أفادت مصادر “الشروق” أنه لأجل ضمان إجراء امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا”، في ظروف جيدة والتحكم الحسن في مختلف جوانب تسيير مراكز الإجراء الوطنية، وتفادي الاصطدام بوضعيات قد يصعب حلها، فإنه تقرر الانطلاق في تنظيم ندوات تكوينية تدوم من يوم إلى يوم ونصف، لفائدة عمال الوقاية والأمن، حيث سيتم تدريبهم حول كيفيات الاستعمال الأمثل والصحيح لأجهزة الكشف عن المعادن، والتي رصدت لها أغلفة مالية معتبرة، و ذلك لأجل تحقيق مجموعة أهداف على أرض الواقع، من أبرزها العمل بصفة تشاركية لإحباط أي محاولات للغش عن طريق الهواتف النقالة الذكية، إلى جانب الحد من ظاهرة تصوير المواضيع بمجرد استلامها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عموما وبالأخص “الفايس بوك”، للحصول على الأجوبة، علاوة على منح يد العون للأساتذة الحراس ومساعدتهم بذلك، على إنجاز مهمة الحراسة في محيط آمن من دون مشاكل وعراقيل، قد تسبب في التشويش على الامتحانات، فضلا عن ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

ولفتت مصادرنا إلى أن الدورات التكوينية، والتي ستبرمج في وقت لاحق، سيشرف عليها مديرو التربية للولايات، بالتنسيق المباشر مع الفروع الجهوية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والمصالح الأمنية المختصة، فيما أشارت إلى أن هذه الأخيرة قد بادرت باتخاذ قرار تدريب أعوانها للأمن والوقاية حول الوسائل المتطورة، حتى يتسنى لهم استعمالها وتشغليها في المستقبل بشكل صحيح، لتفادي تعرضها للتلف، خاصة وأن هناك بعض مراكز الإجراء، قد استلمت حصتها من الأجهزة في سنوات فائتة، لكنها لم تقم باستغلالها وظلت حبيسة الأدراج، وكذا للمساهمة في رفع الأداء المهني للمعنيين، من خلال منحهم فرصة التقدم في مساراتهم الوظيفية.

يذكر أن تلاميذ أقسام الثالثة ثانوي على موعد مع إجراء امتحان شهادة “البكالوريا” في الفترة من 15 جوان المقبل إلى غاية 19 من نفس الشهر، على أن يتم برمجة امتحان شهادة التعليم المتوسط، انطلاقا من تاريخ الفاتح جوان على مدار ثلاثة أيام.

مقابل ذلك، سيتم تنظيم امتحاني “شهادتي البيام والبكالوريا التجريبيين”، بدءا من يوم الأحد 18 ماي وإلى غاية يوم الخميس 22 من نفس الشهر، وذلك لأجل تدريب المترشحين حول أجواء الامتحانات المدرسية الرسمية، في حين سيكون تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي على موعد مع إجراء امتحان تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي أيام 11 و12 و13 ماي الداخل.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات العليا في البلاد، قد اتخذت قرارا منذ أربع سنوات، يقضي بالمتابعة القضائية بالسجن ضد المتورطين في ممارسة الغش خلال الامتحانات المدرسية الرسمية، باستعمال مختلف الوسائل والأجهزة، خاصة المزودة بالتكنولوجيا المتطورة، وفي حال ثبوت الغش أو التواطؤ فيه بمركز الإجراء، يعرض صاحبه إلى متابعة قضائية سواء كان مترشحا أو مؤطرا، بتطبيق الفصل التاسع من القانون رقم 06/20، المؤرخ في 28 أفريل 2020، المتضمن قانون العقوبات، تحت عنوان المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات.