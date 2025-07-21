أجواء خريفية مرتقبة في عز الصيف

تراجع الحرارة إلى 24 درجة من 24 إلى 28 جويلية

الشيخ فرحات: عشنا أجواء حارة والانتعاش قادم

تشهد غالبية ولايات الوطن أجواء منعشة خلال الأيام القليلة المرتقبة، أين يرتقب تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة وعودة للأجواء الصيفية المنعشة وحتى “الخريفية” التي افتقدناها منذ دخول شهر جوان المنصرم، بحيث يُنتظر أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقلّ من 24 درجة في بعض المدن الساحلية والمرتفعات نهاية الأسبوع المقبل.

وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا، لتعود إلى معدلاتها الفصلية، بينما ستسجل بعض المدن والمرتفعات، الخميس، درجات حرارة لا تتعدى الـ24 نهارا، بسبب وصول اضطراب جوي مصحوب بزخات مطرية.

وفي الموضوع، أكد المختص في الأرصاد الجوية، الشيخ فرحات في تصريح لـ”الشروق”، بأن أحوال الطقس ستميل إلى الانتعاش الأيام القليلة المقبلة، وستسجل المدن الشمالية والساحلية درجات حرارة لا تتعدى 30 درجة، وهو المعدل الفصلي العادي، بينما تتراوح في المدن الداخلية والهضاب بين 33 إلى 35 درجة، وتتعدى ألأربعين في المناطق الصحراوية.

ويؤكد المتحدث، بأن معظم ولايات الوطن، شهدت ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، منذ دخول شهر جوان المنصرم، ومع ذلك لم نصل إلى “القبة الحرارية” التي عشناها سنوات مضت، وقال “عشنا أجواء حارة فعليا، وصلت إلى 42 درجة في بعض المدن الشمالية والساحلية، مع تسجيل استهلاك قياسي في استعمال الكهرباء، ومع ذلك لم نصل إلى القبة الحرارية التي عشناها سابقا”.

ويكشف الشيخ فرحات، بأن عدة مناطق بشمال الوطن والمرتفعات، ستشهد تسجيل درجات حرارة أقل من 24 درجة نهارا وفي عز الصيف، وهذا خلال الفترة الممتدة بين 24 إلى 28 جويلية، حيث ينتظر وصول اضطراب جوي مصحوب ببرودة محسوسة، أي أن نهاية شهر جويلية ستكون منعشة عبر كثير من الولايات، “وكأن فصل الخريف يطرق الأبواب باكرا” على حدّ تعبيره.

وتستمر هذه الوضعية “الخريفية”، حسب الشيخ فرحات، مدة 3 أو 4 أيام، أي ابتداء من الخميس المقبل مع تسجيل زخات مطرية متفرقة، لتعاود درجات الحرارة بعدها الاستقرار في معدلات فصلية، خلال شهر أوت المقبل.