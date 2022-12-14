أجواء دافئة في عزّ ديسمبر وحرارة فاقت معدلها بـ5 درجات

قدوم اضطراب جوي ابتداء من الخميس

شهدت مختلف المناطق الشمالية للوطن ومنذ الثلاثاء الماضي، ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، فاقت معدّلها الفصلي وحوّلت الأجواء الشتوية التي من المفروض أن تكون لطيفة أو باردة إلى أجواء حارة دفعت بالبعض إلى التخفيف من ملابس الشتاء، فيما احتار البعض الآخر في طريقة اللبس أو نزع المعاطف نهائيا في ظاهرة نادرة قلّما تحدث في فصل يعتبر شهر ديسمبر من أكثر شهوره بردا وتساقطا.

وأرجع المختص في الرصد الجوي والبيئة، الشيخ فرحات، الحالة الجوية الاستثنائية التي تشهدها مختلف المناطق الشمالية للوطن منذ يومين أو ثلاثة أيام الماضية، إلى الضغط الجوي المنخفض المتمركز بالمحيط الأطلسي الذي له أثر في تشكيل تيارات جنوبية غربية على شمال إفريقيا وشمال الجزائر بشكل خاص، مخلّفا ارتفاعا في درجات الحرارة التي فاقت معدلها الفصلي بارتفاع ما بين 4 و5 درجات مئوية عن المعتاد.

وطمأن فرحات في السياق، بعودة الأجواء الباردة من جديد وانخفاض في درجات الحرارة، من خلال تحرك المنخفض الجوي المتمركز في المحيط الأطلسي باتجاه المناطق الشمالية، انطلاقا من المناطق الغربية للوطن بداية من أمسية الأربعاء، لتلتحق بالوسطى ابتداء من اليوم الخميس.

وتتوقع النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، قدوم اضطراب جوي من نشيط إلى قليل النشاط، يخص المناطق الغربية والوسطى بشكل خاص، حيث يتبعه طقس دافئ ورياح جنوبية غربية إلى جنوبية نتيجة هذا الاضطراب، ثم تنخفض الحرارة تدريجيا مع بداية تأثير الاضطراب غربا في المساء، ثم المناطق الوسطى أواخر المساء. أما الشرقية منها فتشهد زخات خفيفة، ويبقى مفعول الاضطراب إلى غاية يوم الجمعة بإذن الله.. في حين يستثنى من ذلك المناطق الجنوبية التي ستعيش على وقع الرياح الجنوبية الغربية القوية نسبيا.

أما عن كميات الأمطار، فيتوقع أن تتراوح بين 40 إلى 50 ملم بالولايات الغربية وصولا إلى العاصمة والبليدة بالوسط، أمّا الداخلية منها فلا تزيد عن 15 ملم، في حين باقي الولايات الوسطى الشرقية والوسطى والغربية فلا تتعدى نسبة التساقط بها 5 ملم، ليعود الاستقرار الكلي يوم السبت.

يذكر أن فترة الأجواء الدافئة التي ميزت شمال الوطن، رافقها اندلاع حريق، بولاية تيبازة بغابة بن خيرة في وادى البلاع بشرشال، حيث شارك في عملية الإخماد التي دامت يومين كاملين من الثلاثاء إلى الأربعاء، مختلف الوحدات الولائية بالولاية إلى فرقة الدعم التابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل وفرقة التدخل الجوي للحماية المدنية المتمثلة في حوامتين للإطفاء الخاصة بمكافحة الحرائق.