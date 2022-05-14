أجواء غائمة واحتمال تساقط أمطار عبر المناطق الغربية الأحد

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الجو ليوم الأحد، أجواء غائمة على المناطق الساحلية الوسطى مع احتمال تساقط أمطار على المناطق الغربية.

وأوضحت التوقعات أن الأجواء الغائمة ستميز ولايات الساحلية الوسطى والغربية وكذا المناطق الداخلية وتوقعت أن تشهد كل من ولايتي: عين تيموشنت، وهران أمطار صبيحة الأحد وسننتقل الأجواء الغائمة مساء إلى الولايات الشرقية.

وستعرف درجات الحرارة تراجعا حيث ستشهد المناطق الساحلية درجات مابين 20 إلى 28 درجة مئوية فيما ستعرف المناطق الداخلية ما بين 23 إلى 32 درجة فيما ستعرف المناطق الجنوبية درجات حرارة مابين 33 إلى 40 درجة مئوية.

أجواء صافية وتراجع طفيف في درجات الحرارة السبت

أظهرت توقعات الأرصاد الجوية استمرار حالة الجو المستقرة السبت وتسجيل أجواء صافية مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية فستعرف أغلب المناطق أجواء صافية، في حين ستتراوح درجات الحرارة المرتقبة خلال ظهيرة السبت مابين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 30 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.

أجواء مستقرة وتراجع طفيف في درجات الحرارة الجمعة

من المتوقع أن تشهد حالة الجو ليوم الجمعة أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا تصل إلى 33 درجة على المناطق الداخلية.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية فستعرف أغلب المناطق أجواء صافية، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها مابين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 30 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

موجة حر تصل إلى 37 درجة عبر الولايات الداخلية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة مرتفعة الخميس عبر معظم الولايات مع استمرار الاستقرار الجوي.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 28 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

ارتفاع محسوس في درجات الحرارة وزوابع رملية بمناطق جنوبية

أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الأربعاء استمرار الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستشهد المناطق الغربية والوسطى أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة.

أما المناطق الشرقية فستعرف تشكل سحب سفلى تكون كثيفة محليا خلال الصبيحة، خاصة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، في حين يرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار خلال الظهيرة.

المناطق الجنوبية هي الأخرى ستميزها أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة على شمال الصحراء وشمال منطقة الواحات خلال الصبيحة، مع تسجيل زوابع رملية عبر ولايتي أدرار وعين صالح.

وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 21 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 19 إلى 31 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 25 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

أمطار رعدية عبر 6 ولايات شرقية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الثلاثاء من تساقط أمطار رعدية عبر 6 ولايات شرقية.

وحسب نشرية من المستوى الأول جاءت باللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة وخنشلة تساقط أمطار رعدية غزيرة.

هذه توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء

ستشهد حالة الجو ليوم الثلاثاء أجواء صافية على جل المناطق باستثناء بعض الولايات الشرقية التي من المحتمل أن تسجل تساقطا للأمطار.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف أغلب الولايات أجواء مستقرة باستثناء بعض الولايات الشمالية الشرقية التي من مرتقب أن تشهد تساقط الأمطار.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 19 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية وما بين 17 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية وما بين 25 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

تعرف على توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة ليوم الإثنين

أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الإثنين أجواء صافية عبر معظم المناطق مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستشهد جل المناطق أجواء صافية باستثناء بعض الولايات الشرقية التي ستتخللها سحب عابرة التي قد تكون محملة ببعض الأمطار.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح تتراوح ما بين 20 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات الحالة الجوية ليوم الأحد

أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الأحد عودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق باستثناء بعض الولايات الشرقية التي ستشهد تساقط الأمطار.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الوسطى والغربية والجنوبية أجواء صافية في حين ستشهد بعض الولايات الشرقية تساقطا للأمطار.

نشرية جديدة حول تساقط أمطار غزيرة عبر 16 ولاية السبت

نبهت نشرية جديدة حول حالة الجو ليوم السبت حملت اللون البرتقالي من تساقط أمطار عبر عدة ولايات شرقية تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم.

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية هي: بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة وشمال سطيف.

وتستمر صلاحية هذه النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت نشرية حملت اللون الأصفر من تساقط أمطار عبر ولايات: تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، خنشلة، أم البواقي وتبسة وتبدأ صلاحية هذه النشرية من منتصف النهار إلى غاية السادسة مساء.

نشرية حول أمطار غزيرة عبر 10 ولايات

أفادت نشرية خاصة حول حالة الجو أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة، أن 10 ولايات تقع بالشرق الجزائري ستشهد تساقط أمطار غزيرة طيلة يوم السبت.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة وشمال ولاية سطيف.

وأوضحت، إن مدة صلاحية النشرية تمتد بين الثالثة صباحا والتاسعة ليلا من يوم السبت، فيما تترواح كميات الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم.

أمطار غزيرة ليلة الخميس إلى الجمعة على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تكون أحيانا محملة ببرد وهذا ليلة الخميس إلى الجمعة عبر عدد من الولايات.

وحسب ما أفادت به نشرية لمصالح الديوان فإن أمطارا رعدية غزيرة ستشهدها الولايات التالية: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، قالمة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 ملم و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية مساء الخميس عبر بعض الولايات وإلى صبيحة الجمعة عبر البعض الآخر.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: البيض، الأغواط والجلفة.

أمطار غزيرة عبر 19 ولاية يومي الأربعاء والخميس

أفادت نشرية خاصة حول حالة الجو أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن أمطارا تكون رعدية في بعض الاحيان مرفوقة محليا بزخات برد ستتساقط على عدة ولايات بوسط وغرب الجزائر الى غاية الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة ومعسكر وغليزان.

وأضاف إن كميات الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 الى 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا.

وتمتد صلاحية هذه النشرية الخاصة الى غاية الخميس على 15سا00 زوالا.

وحسب نفس المصدر فإن ولايات الشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة والمدية والبليدة وعين الدفلى وتيسمسيلت وتيارت معنية بهذه النشرية الخميس من 03سا00 الى 18سا00 بكميات أمطار تتراوح ما بين 30 الى 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.

كما حذرت نشرية أخرى سابقة الأربعاء، من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: الوادي، تقرت، المغير، ولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة وتيميمون.

أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم على الولايات الغربية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم محليا، على أغلب الولايات الداخلية والغربية.

وستشهد ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، شلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان أمطارا رعدية تتراوح بين 30 إلى 60 ملم محليا.

وستدوم صلاحية النشرية الجوية حسب الدويان الوطني للأرصاد الجوية إلى غاية 21:00 من ليلة الأربعاء 04 ماي.

هذه توقعات الحالة الجوية ليومي عيد الفطر

ستكون الأجواء ربيعية يومي عيد الفطر بالجزائر، حسب توقّعات الحالة الجويّة التي أصدرتها المصالح المختصّة.

بالمقابل، سيكون هناك تغيّر في حالة الطقس بداية من يوم الأربعاء المقبل، حيث ينتظر تساقط كمية من الأمطار.

ويحتفل الجزائريون على غرار معظم دول العالم بعيد الفطر المبارك 1443ه، يومي الإثنين والثلاثاء لـ2 و3 ماي 2022م، الموافق ليومي 1 و2 شوال 1443ه.