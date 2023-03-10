أحب الإسلام.. تصريحات منسوبة لرونالدو تحدث ضجة عبر الشبكات

انتشرت صورة لنجم البرلتغالي، كريستيانو رونالدو عبر فيسبوك مرفوقة بتصريح منسوب إليه، يقول فيه إنه يحب الإسلام، وذلك أثناء إجرائه مقابلة صحفية خلال تواجده بالإمارات العربية المتحدة، فما حقيقة ذلك؟

وجاء في منشور باللغة البنغالية تم تداوله على نطاق واسع: “هذه المرأة المسلمة من المملكة العربية السعودية سألت كريستيانو رونالدو: “من تحب أكثر؟” فرد كريستيانو رونالدو: أحب الإسلام.

ويظهر في الصورة رونالدو مرتدياً قميصاً أبيض على خشبة المسرح مع سيدة ترتدي الحجاب.

واظهرت عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية وعمليات البحث عن الصور على Google صورة مماثلة في مقال حول جلسة حوارية مع رونالدو في 28 جانفي 2020 على هامش حدث إكسبو 2020 في دبي.

فيما يلي مقارنة لقطة الشاشة للصورة التي تم نشرها في منشورات مزيفة على Facebook (يسار) وصورة مماثلة على موقع Expo 2020 (يمين)

وفي النسخة الأصلية للحدث، كانت هناك جلسة حوارية مدتها 18 دقيقة مع اللاعب، حيث تمت مقابلته في الوصل بلازا بدبي من قبل مسؤولةفي إكسبو 2020.

وتحدث رونالدو في المقابلة عن مواضيع مثل اللياقة البدنية وعائلته وحبه لدبي.

عند الدقيقة 3:28 ، قال: “أحب دبي لأنهم يعاملونني بشكل لا يصدق. أنا أحب الناس.. أحب الثقافة”.

ولم يقل في أي لحظة من المقابلة أنه يحب الإسلام.

وكانت وكالة فرانس برس نفت في وقت سابق ما نسب لرونالدو حول اعتناقه الإسلام.

المصدر: وكالة فرانس برس