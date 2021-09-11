“أحتاج إلى مساعدة الجميع لاستعادة هيبة الأولمبي”

المدير الرياضي الجديد للمدية حمّار للشروق

كشف المدير الرياضي لأولمبي المدية حسان حمّار في حديث خصّ الشروق ا أنّه سيعقد اجتماعين بمعية مسيري الفريق لتحديد الكثير من المعالم للإنطاق في التحضير للموسم الجديد.

وأكّد المدير الرياضي الجديد للمدية حمّار للشروق اتصاله بشرفاوي وكنيش والطيب وعديد من ركائز الفريق للتفاوض معهم بشأن مستحقاتهم العالقة وكذا مناقشة إمكانية بقائهم في الفريق.

كما أشار حسان حمّار على وجود قائمة مدربين ولاعبين ستدرس إمكانية استقدامهم لتدعيم الفريق بمعية رئيس مجلس الإدارة ومسيري الفريق في اليومين القادمين، مؤكّدا على أنّ مشروعه الرياضي يرتكز أساسا على إيجاد أريحية مادية في خزينة الفريق الذي يعاني مثله مثل عديد الفرق المحلية وحتى العالمية كون الأزمة الاقتصادية مست كبار الأندية العالمية مستشهدا بعجز البارصا على الإبقاء على ميسي.

وفي ردّه عن إمكانية تربص الفريق خارج الوطن بعد ترتيب البيت والانتهاء من الاستقدامات قال حمار إنه رجل لا يؤمن إلاّ بالعمل وفق الإمكانيات المتاحة مرجحا إمكانية اكتفاء الفريق بتربص داخل الوطن ومشيدا بالإمكانيات التي يتوفر عليها الفريق من إقامة لاعبين وملحقاتها وكذا ملعبي إمام إلياس وسي حمدان في وقت لا تملك بعض كبار الأندية في الجزائر ملعبا .

وطالب حمّار أنصار الأولمبي ورجال الأعمال والسلطات المحلية بضرورة الالتفاف حول الفريق للأخذ به إلى برّ الأمان واسترجاع أمجاده.

وعن قرب تولي آيت جودي العارضة الفنية للفريق قال حمّار هناك مدربون آخرون في مفكرة الفريق وسنقرّر بمعية مسيري الفريق في غضون الأسبوع الداخل اسم المدرب خاصة وأنّ بيده قائمة لأسماء كبيرة ومحترمة من التقنيين والمدربين أصحاب الخبرة والكفاءة.