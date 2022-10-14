-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

أحداث اقتحام الكونغرس: ترامب ينتقد قرار استدعائه للشهادة

الشروق أونلاين
  • 90
  • 0
أحداث اقتحام الكونغرس: ترامب ينتقد قرار استدعائه للشهادة
ح.م

ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأمر الاستدعاء للإدلاء بشهادته الذي أصدرته لجنة الكونغرس “6 يناير”، متسائلا عن سبب عدم استدعائه في وقت سابق.

وقال ترامب على حسابه في شبكة “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟”.

وأضاف “لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟”، وأردف “لأنّ اللجنة هي عبارة عن “إخفاق” كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا”.

وأتى ردّ فعل ترامب بعيد تصويت اللجنة بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق للمثول أمامها.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون “هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع لإلى شهادة دونالد ترامب”.

وأضاف تومسون في جلسة استماع عامة إنّ ترامب “هو محور ما حدث في 6 يناير. لذلك نريد أن نستمع إليه”.

وأضاف “يجب أن يخضع للمساءلة. يجب أن يُسأل عن أفعاله”.

لكن بالنسبة للجنة، يتعلق الأمر أيضاً “ببذل كلّ ما في وسعها لسرد القصة الأكثر اكتمالاً وتقديم توصيات للمساعدة في ضمان عدم تكرّر ما حدث في 6 يناير”.

وتتمثّل مهمّة اللجنة المكوّنة من سبعة أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين في تسليط الضوء على سلوك الرئيس قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول الذي صدم العالم.

مقالات ذات صلة
نشر وصية الشيخ الراحل يوسف القرضاوي

نشر وصية الشيخ الراحل يوسف القرضاوي

مسؤول صهيوني يكشف علاقة الكيان بالملف النووي المغربي

مسؤول صهيوني يكشف علاقة الكيان بالملف النووي المغربي

بالفيديو.. ناشط مغربي يفضح نظام الرباط أمام لجنة تصفية الاستعمار الأممية

بالفيديو.. ناشط مغربي يفضح نظام الرباط أمام لجنة تصفية الاستعمار الأممية

واشنطن: دول أبلغتنا سرا بضغط السعودية لخفض إنتاج أوبك

واشنطن: دول أبلغتنا سرا بضغط السعودية لخفض إنتاج أوبك

تسرّب للنفط في خطّ الأنابيب بين روسيا و ألمانيا

تسرّب للنفط في خطّ الأنابيب بين روسيا و ألمانيا

صورة بوتين وهو يقدم الضيافة لصدام حسين تحدث جدلا!

صورة بوتين وهو يقدم الضيافة لصدام حسين تحدث جدلا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد