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الجزائر
رئيس مجلس الأمة:

أحداث ساقية سيدي يوسف أحد مآثر تلاحم الشعبين الجزائري والتونسي

س. ع
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أحداث ساقية سيدي يوسف أحد مآثر تلاحم الشعبين الجزائري والتونسي

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن أحداث ساقية سيدي يوسف تبقى “أحد أهم مآثر تلاحم الشعبين الجزائري والتونسي”، وإحدى “أبرز صور التحام الشعب بجيشه”.

وحسب بيان للمجلس، الثلاثاء، ففي إطار الزيارة التي قامت بها للمجلس، مجموعة من الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي، المتربصين في دورة تكوينية بالمدرسة العليا للحرب، استحضر رئيس مجلس الأمة، في كلمة له، تضحيات الشعب الجزائري بقيادة جبهة وجيش التحرير الوطني، معرجا على أحداث ساقية سيدي يوسف التي تحيي الجزائر وتونس ذكراها الـ64 والتي تبقى “أحد أهم مآثر تضامن وتلاحم الشعبين الشقيقين”.

كما تعبر هذه الذكرى أيضا عن “أبرز صور التحام الشعب بجيشه”، وهي الصلة التي أكد أنها ستظل في إطار “رابطة جيش-أمة”.

وفي هذا الصدد، أشاد قوجيل، مجددا، بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بترسيم يوم 4 أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، “سليل جيش التحرير الوطني عن حق وجدارة”. وذكر في السياق بأن المجاهدين الرواد أقروا غداة استقلال البلاد مسمى “الجيش الوطني الشعبي”، حتى يبقى هذا الجيش “مرتبطًا على الدوام بالوطن والشعب، في دلالة رمزية وتاريخية عن اختلافه عما هو متعارف عليه بالنسبة للجيوش النظامية في العالم”، يتابع رئيس مجلس الأمة.

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