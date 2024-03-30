أحداث مؤسفة بعد مباراة الكأس بين اتحاد عنابة وشباب قسنطينة

شهدت مباراة اتحاد عنابة، وضيفه شباب قسنطينة، في ثمن نهائي كأس الجزائر، أحداث شغب من طرف أنصار الفريق المحلي ضد الضيوف.

واندلعت أعمال شغب بين الجماهير فوق المدرجات، بعد إعلان حكم المواجهة صافرة نهاية المرحلة الأولى بتقدم النادي القسنطيني بهدف ذيب من ركلة جزاء.

وتدخلت قوات الأمن، ورئيسا الفريقين، لتهدئة الأنصار، قبل أن تتطور الاعتداءات إلى ما بعد المباراة، حيث قام عدد كبير من جماهير الاتحاد بتهشيم وتكسير زجاج سيارات أنصار شباب قسنطينة.

وتعرضت أكثر من 50 سيارة، و3 حافلات للتخريب من قبل الجماهير، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق الأنصار.

وتأهل فريق شباب قسنطينة إلى ربع النهائي، بعد الفوز على مضيفه اتحاد عنابة دور الثمانية، بهدفين دون رد، من توقيع إبراهيم ذيب في د 45+3، وأحمد خالدي في د 81، من اللقاء.