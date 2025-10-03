أحدث التكنولوجيات والابتكارات في صالون” تاكستيل” في الجزائر

في موعد مع 50 شركة رائدة بين 6 و8 أكتوبر بـ"صفاكس"

ستصبح الجزائر العاصمة، ملتقى لخبراء النسيج وماكنات الخياطة والتفصيل، وأكبر الشركات الرائدة في هذا المجال، من خلال صالون “تاكستيل”، الذي سيحتضنه قصر المعارض الصنوبر البحري “صافاكس”، في الفترة ما بين 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة 50 مؤسسة مختلفة المجالات، ومن 5 دول وهي: الجزائر، تركيا، ايطاليا، الصين، كوريا الجنوبية.

وحسب ما أكده أمير أكشوك، مدير المشاريع بشركة ميريديان العالمية للمعارض، في ندوة صحفية نظمت الخميس، بقاعة إدارة “صفاكس”، فإن المعرض سيحتضن، احدث الصيحات وفرص الأعمال التي تصنع في الجزائر وخارجها، والنسيج الذي يتجدد حسب متطلبات السوق والتطورات العالمية.

وقال إن معرض النسيج والماكينات سيكشف التكنولوجيا التي ترسم مستقبل الصناعة، ففي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعة عالميا، يفتتح معرض النسيج والماكينات الدولي في قصر المعارض بالجزائر، بمشاركة واسعة من شركات محلية وعالمية متخصصة في صناعة النسيج، تصنيع الآلات، التقنيات الذكية.

وسيحمل المعرض، حسب ما أفاد به أمير أكشوك، شعار الابتكار والتكنولوجيا لخدمة صناعات نسيجية رائدة، كما سيعكس التركيز المتزايد على دمج التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل الإنتاج، من الغزل والنسج، وصولاً إلى التصميم والطباعة والتغليف.

وكشف المتحدث، عن مشاريع جديدة لصناعة النسيج، بالتعاون مع تركيا والجزائر، وهذا لتوسيع عمليات الإنتاج المحلي، والشراكات بين المؤسسات والمصانع الرائدة عالميا، قائلا إن الحرفيين والمستثمرين، سيجدون في المعرض مجالا للتعاون وعقد شركات مستقبلية، والاستفادة من تبادل الخبرات، حيث أشار إلى أن المعارض السابقة لـ”تكستيل” في الجزائر أثمرت علاقات جيدة بين حرفيين ومستثمرين، وبين شركات مصغرة وأخرى رائدة، على أمل أن يكون التعاون وعقد الصفقات أوسع خلال صالون 2025.

وأكد أمير أكشوك مدير المشاريع بشركة ميريديان العالمية للمعارض، أن مثل هذه المعارض تمثل فرصة حقيقية لمتابعة التغيرات التي أحدثتها الثورة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة في صناعة النسيج، حيث برزت مفاهيم مثل الأتمتة الكاملة للماكينات استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن العيوب وتحسين الجودة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للملابس والنماذج، وأنظمة الواقع المعزز المستخدمة في التصميم والتسويق، ولأن كوريا الجنوبية ستشارك في هذه الطبعة يتوقع أن تجلب شركاتها إحدى هذه التكنولوجيات المتقدمة.

للإشارة فإن أحد الابتكارات اللافتة التي تم عرضها هذا العام هي ماكينة نسيج ذكية تعمل بتقنية التحليل التنبؤي لتوقع أعطال الماكينة قبل حدوثها، وهو ما يقلل التوقفات ويرفع الكفاءة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.