أحدهما يعد الأقوى منذ عقود.. زلزالان يضربان فرنسا واليابان

شهد العالم الجمعة زلزالين أحدهم بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب أجزاء من غربي فرنسا والثاني ضرب اليابان.

وشعر سكان جزء كبير من غربي فرنسا، مساء الجمعة، بزلزال تراوحت قوته بين 5.3 إلى 5.8 درجات هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة وقد تسبب بأضرار مادية في المنطقة.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي في بيان أن مركز الزلزال الفرنسي وقع بين بلدة لاروشيل الساحلية ونيور في الداخل.

بلغت قوة الزلزال 5.3 درجات وفقا للشبكة الفرنسية لرصد الزلازل “ريناس” و5.8 وفقا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل الذي نشر إشعارا بـ “زلزال قوي جدا”.

ويعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها فرنسا إلى أوائل الألفية الجديدة وفقا لجدول زمني أعدته وكالة فرانس برس.

وأفادت مقاطعة دو سيفر بأن شخصا واحدا أصيب بإصابات طفيفة جراء الزلزال، فيما وأوضح وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو أنه كان واحدا من أسوأ الزلازل المسجلة في بر فرنسا الرئيسي.

Tremblement de terre en France : une secousse ressentie dans plusieurs départements https://t.co/QGokAOUYyZ — Ouest-France (@OuestFrance) June 16, 2023

كما ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، محافظة هوكايدو الواقعة أقصى شمالي اليابان، على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الزلزال على مسافة 127 كيلومترا شمال شرق مدينة هاتشينوه، و105 كيلومترات جنوب أوراكاوا.