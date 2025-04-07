-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

أحدهم تفحم جسده.. الاحتلال يستهدف خيمة للصحفيين في خانيونس

الشروق أونلاين
  • 218
  • 0
أحدهم تفحم جسده.. الاحتلال يستهدف خيمة للصحفيين في خانيونس

استشهد صحفي فلسطيني، وأصيب عدد من زملائه، فجر الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة مخصصة للصحفيين بالقرب من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

وانتشر مقطع مصور يوثّق لحظة اشتعال النيران داخل خيمة الصحفيين عقب الاستهداف، ويُظهر الفيديو أحد الصحفيين وقد تفحّم جسده نتيجة القصف المباشر والنيران المشتعلة من حوله، وأفادت مواقع إخبارية فلسطينية بأن المقطع يُوثق اشتعال النيران بالصحافي أحمد منصور داخل الخيمة، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

ويظهر الصحافي منصور في المقطع الذي التقطه أحد المصورين هناك، وقد تفحّم جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر خيمة الصحفيين المقامة بجوار مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، إلى جانب إصابة عدد من الصحفيين.

وذكرت أن الاحتلال استهدف خيمة للصحفيين تابعة لوكالة فلسطين اليوم، ما أدى إلى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي.

وأشارت إلى استشهاد يوسف الخزندار وهو شاب يرافق الصحفيين، وكان نائما وقد أصيب بشظية أودت بحياته على الفور.

كما أصيب الصحفي أحمد منصور خلال عمله، وسقط الصاروخ جواره ما أدى لإصابته بحروق وجراح بالغة.

كما أكدت مصادر محلية إصابة صحفيين آخرين وهم أحمد الأغا، محمود عوض، محمد فايق، عبد الله العطار وماجد قديح.

ويأتي استهداف الصحفيين في خانيونس، بعد أقل من 48 ساعة على استشهاد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد، جراء قصف صهيوني استهدف منزلًا غرب المدينة.

مقالات ذات صلة
هذه خلفيات وآفاق زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا

هذه خلفيات وآفاق زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة على جميع الواردات

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة على جميع الواردات

المغاربة يحتشدون في الرباط رفضا للخيانة والتطبيع

المغاربة يحتشدون في الرباط رفضا للخيانة والتطبيع

دعوات صهيونية لذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى

دعوات صهيونية لذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى

الجزائر تقود تحركا برلمانيا عربيا لطرح بند طارئ حول العدوان على فلسطين

الجزائر تقود تحركا برلمانيا عربيا لطرح بند طارئ حول العدوان على فلسطين

ألم لا ينتهي.. غزة تنزف بصمت العالم

ألم لا ينتهي.. غزة تنزف بصمت العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد