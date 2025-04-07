أحدهم تفحم جسده.. الاحتلال يستهدف خيمة للصحفيين في خانيونس

استشهد صحفي فلسطيني، وأصيب عدد من زملائه، فجر الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة مخصصة للصحفيين بالقرب من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

وانتشر مقطع مصور يوثّق لحظة اشتعال النيران داخل خيمة الصحفيين عقب الاستهداف، ويُظهر الفيديو أحد الصحفيين وقد تفحّم جسده نتيجة القصف المباشر والنيران المشتعلة من حوله، وأفادت مواقع إخبارية فلسطينية بأن المقطع يُوثق اشتعال النيران بالصحافي أحمد منصور داخل الخيمة، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

حرقته إسرائيل

الزميل الصحفي الذي شاهدتموه يحترق تحت نيران القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام الصحفيين قرب مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، هو زميلنا أحمد منصور، مراسل وكالة “فلسطين اليوم” المحلية. أحمد أب يعيل أسرة، وهو الآن يُعاني من إصابة بالغة الخطورة، بينما يبذل الأطباء… pic.twitter.com/ChHYAl5mZH — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 7, 2025

ويظهر الصحافي منصور في المقطع الذي التقطه أحد المصورين هناك، وقد تفحّم جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف.

مشهد يفتِّت الأكباد لاحتراق الصحفي الفلسطيني أحمد منصور بقصف إسرائيلي لخيمة الصحفيين في #غزة!! إسرائيل ليست دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية. إسرائيل هي في ذاتها جريمة ضد الإنسانية.#غزة_تُباد #غزه_تموت_جوعاً pic.twitter.com/54TP8U2oIt — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 7, 2025

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر خيمة الصحفيين المقامة بجوار مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، إلى جانب إصابة عدد من الصحفيين.

التحديث النهائي لجريمة قصف الاحتلال خيمة الصحافيين: الشهداء:

الشهيد الصحفي: حلمي الفقعاوي

الشهيد الشاب: يوسف الخزندار الجرحى:

الصحفي الجريح: أحمد منصور

الصحفي الجريح: #حسن_اصليح

الصحفي الجريح: أحمد الأغا

الصحفي الجريح: محمد فايق

الصحفي الجريح: عبد الله العطار

الصحفي الجريح:… pic.twitter.com/o5Mmsgyk1P — Mohammed AbuTaqiya (@MohammedATaqiya) April 7, 2025

وذكرت أن الاحتلال استهدف خيمة للصحفيين تابعة لوكالة فلسطين اليوم، ما أدى إلى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي.

وأشارت إلى استشهاد يوسف الخزندار وهو شاب يرافق الصحفيين، وكان نائما وقد أصيب بشظية أودت بحياته على الفور.

كما أصيب الصحفي أحمد منصور خلال عمله، وسقط الصاروخ جواره ما أدى لإصابته بحروق وجراح بالغة.

كما أكدت مصادر محلية إصابة صحفيين آخرين وهم أحمد الأغا، محمود عوض، محمد فايق، عبد الله العطار وماجد قديح.

ويأتي استهداف الصحفيين في خانيونس، بعد أقل من 48 ساعة على استشهاد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد، جراء قصف صهيوني استهدف منزلًا غرب المدينة.