أحد أرقى أحياء العاصمة و”ثقافة” السّفر عبر القطار

استقلّ لاعبو نادي البارادو القطار في سفريتهم إلى عاصمة الغرب الجزائري، لِمواجهة نظرائهم من مولودية وهران.

ويحتضن ملعب “أحمد زبانة” بِوهران أطوار هذه المباراة، السبت انطلاقا من الساعة السادسة مساءً، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الوطنية. تحت إدارة حكم الساحة نجيب مزياني.

وتُقدّر المسافة بين الجزائر العاصمة ومدينة وهران نحو 415 كلم، فيما تبلغ مدّة السفرية بِالقطار 5 ساعات تقريبا.

وما بين أواخر جوان ومطلع جويلية الماضيَين، كانت وزارة الشباب والرياضة قد لجأت إلى استعمال القطار، خلال تظاهرة ألعاب البحر المتوسّط بِوهران.

وتكون إدارة نادي البارادو قد سنّت سلوكا حسنا يجب أن يُقتدى به (الصورتان المُدرجتان)، ذلك أن التكاليف تنخفض، في فترة تشكو أندية البطولة الوطنية ضعف الميزانية. والأجمل من ذلك أن القرار جاء من نادٍ ينتمي إلى أحد أرقى أحياء العاصمة.

وعكس المجتمعات الغربية، التي شبع فيها العقلُ قبل البطنِ، وركب القطارَ البرجوازيُّ إلى جانب النخبويِّ ومَن ضاقت بهم سبل الحياة. ما زال القطار فكرة مُغيّبة من أدمغة الجزائريين، خاصّة عند الفئة التي حباها الله بِنعمة المال، التي ينظر أهلها إلى هذه المركبة على أنها تقترن بِشرائح المجتمع التي تُعاني مادّيا!

تاريخيا، بدأت نهضة الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن الثامن عشر، بِواسطة تعميم السكك الحديدية والقطار، أو لمّا كان “الكوبوي” مُتنوّرا قبل الآوان!