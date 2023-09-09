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رياضة

أحد أفضل لاعبي السنيغال يغيب عن مواجهة الجزائر

علي بهلولي
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أحد أفضل لاعبي السنيغال يغيب عن مواجهة الجزائر
ح.م
إسماعيلا سار في مواجهة يوسف بلايلي ورامي بن سبعيني، خلال نهائي "كان" 2019.

يفتقد منتخب السنيغال لِكرة القدم خدمات أحد أفضل لاعبيه، لمّا يُواجه ضيفه الجزائري ودّيا بِالعاصمة داكار.

وتُجرى هذه المباراة التحضيرية سهرة الثلاثاء المقبل.

وتعرّض المهاجم إسماعيلا سار لِإصابة خلال إجرائه التدريبات مع زملائه في منتخب السنيغال، ستُجبره على العلاج والرّاحة، وتُغيّبه عن مواجهة “الخضر”. تقول أحدث تقارير الصحافة المحلّية، دون ذكرها لِنوعية الإصابة. والتي أضافت أن اللاعب غادر معسكر “أسود تيرانغا”، والتحق بِناديه أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وكان المهاجم سار (25 سنة) لاعبا أساسيا، ضمن صفوف منتخب السنيغال الذي أحرز كأس أمم إفريقيا 2022، وأيضا خلال فعّاليات كأس العالم في السنة ذاتها.

وفي “كان” 2019، تابع إسماعيلا سار مباراة الجزائر في دور المجموعات من دكّة البدلاء، نظير خوضه كامل أطوار اللّقاء النّهائي.

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