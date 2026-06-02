أحد أفضل منافسي الجزائر يغيب عن المونديال

لن يخوض اللاعب الدولي النمساوي كريستوف باومغارتنر نهائيات كأس العالم 2026، بِداعي الإصابة.

وتتبارى النمسا مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 28 من جوان الحالي، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة المونديال.

ويشكو صانع الألعاب كريستوف باومغارتنر إصابة على مستوى الفخذ اليمنى، وبعد إجرائه فحصا بِالرنين المغناطيسي، لم يمنحه الطبيب المعالج رخصة خوض المونديال، بِسبب خطورتها.

وكان كريستوف باومغارتنر قد تعرّض للإصابة قبيل انطلاق مباراة منتخبه الوطني والفريق التونسي، مساء الإثنين.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة الودية بِالعاصمة النمساوية فيينا، وعرفت غياب هذا اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، والمحترف في نادي لايبزيغ الألماني.

ونقلت صحيفة “تي أون لاين” الألمانية، الثلاثاء، على لسان الناخب الوطني النمساوي رالف رانغنيك، قوله عن هذه الإصابة: “هذا بِالطبع خبر محزن للغاية لكريستوف ولنا في المنتخب. إنه لاعب مهم وشخصية محورية في منتخبنا. ونحن الآن نقدم له كل دعمنا في رحلة تعافيه”.

ومنذ عام 2020، خاض كريستوف باومغارتنر 58 مباراة دولية مع منتخب النمسا، وسجّل 19 هدفا. وهي أرقام لافتة تعكس الوزن الثقيل لِهذا اللاعب.

ووفقا للوائح المونديال، يحقّ للناخب الوطني النمساوي رالف رانغنيك الاستنجاد بِلاعب بديل.