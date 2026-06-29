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رياضة
الدولي السويسري السّابق ومدرّب منتخب التشاد... صافوي

“أحذّركم من “الخضر”… التساهل معهم سيكون خطأ كبير وبيتكوفيتش سيكون سلاحهم”

دريس. س
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“أحذّركم من “الخضر”… التساهل معهم سيكون خطأ كبير وبيتكوفيتش سيكون سلاحهم”

دعا الدولي السويسري السّابق، راوول صافوي، لاعبي منتخب بلاده ضرورة أخذ الأمور بجديّة منذ ضربة البداية أمام المنتخب الجزائري في مواجهة الدور 32 من كأس العالم المقرّرة صبيحة الجمعة، ومن ثمّة عدم ترك أيّ فرصة لزملاء القائد رياض محرز لفرض وجودهم وبالخصوص في الرّبع ساعة الأوّل من زمن اللّقاء، لأّن ذلك سيُكسبهم ثقة كبيرة لتحقيق الهدف المسطّر خلال الموعد القادم، على إعتبار أنّ الشكّ إذا تسرّب في لاعبي المنتخب السويسري من شأنه أن يُنمّي في أشبال بيتكوفيتش حرارة اللّعب وبالتّالي الضغط على الخصم.

وقال السويسري راوول صافوي، محلّل قناة ” أر تي آس سبورت” المحليّة، الذي سبق له تدريب مولودية وهران العام 2012، إن الخطأ الذي سيرتكبُه منتخب بلاده خلال مواجهة “الخضر” هو ترك زملاء ماندي يصولون ويجولون فوق المستطيل الأخضر دون الضغط عليهم، وهو الأمر الذي سيُمكّن المنافس من كسب ثقة كبيرة تُربك المنتخب السويسري على مدى 90 دقيقة، وهو الأمر الذي سيُسيّر مُجريات اللّقاء ويُحدّد نتيجته بشكل رسمي.

يحدثُ هذا في الوقت الذي كشف فيه عديد محلّلي الكرة في سويسرا، عن صعوبة مواجهة منتخب بلادهم أمام المنتخب الجزائري في الدور 32 من نهائيات كأس العالم، المقرّرة صبيحة الجمعة، على إعتبار أنّ المنتخب الجزائري يبقى “مجهولاً” لدى السويسريين، مقارنة بالمنتخب السويسري الذي يملكُ عنه مدرّب “الخضر” معلومات كثيرة بحُكم أنّه سبق له قيادة عارضته الفنيّة في وقت سابق.

وقال السويسري صافوي، مدرّب منتخب التشاد، الذي سبق له تدريب مولودية وهران العام 2012، إنّ لاعبو المنتخب السويسري يتوجّب عليهم التحضير بشكل جيّد للموعد المقبل ضدّ المنتخب الجزائري، مؤكّدًا عن غياب المعلومات لدى الطّاقم الفنّي للمنتخب السويسري عن الجزائر يجعلُ المباراة صعبة للغاية، قبل أن يتطرّق التقني السويسري لتفاصيل طريقة لعب “الخضر” في الدور الأوّل من المونديال، الذي قال عنها إنّها رغم تلقّي شباكهم سبعة أهداف كاملة، قد يؤكد “هشاشة” دفاعهم، فضلاً عن ضُعف حارسي المرمى اللّذين شاركا منذ بداية المونديال، غير أنّ ذلك لن يكون حاضرًا في مواجهة سويسرا، على اعتبار أنّ المعطيات ستتغيّر.

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