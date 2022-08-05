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رياضة

أحرز فضّية.. العدّاء بن حمودة على خطى سجاتي في التألّق العالمي

علي بهلولي
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أحرز فضّية.. العدّاء بن حمودة على خطى سجاتي في التألّق العالمي
ح.م
العدّاء إسماعيل بن حمودة

أهدى العدّاء إسماعيل بن حمودة إلى الجزائر مساء الجمعة، ميدالية فضية في نهائي سباق 10 آلاف متر مشي، لِبطولة العالم أواسط لِألعاب القوى.

وتحتضن مدينة كالي الكولومبية هذه المنافسة لِفئة أقلّ من 20 سنة، منذ الفاتح من أوت الحالي، ويُسدل ستارها، السبت.

ودخل العدّاء الجزائري إسماعيل بن حمودة ثانيا بِتوقيت قدره: 42د و42ثا و49ج. خلف مُنافسه التركي مظلوم ديمير الذي حلّ في الصّدارة، بِتوقيت قدره: 42د و36ثا و02ج. وشغل المركز الثالث عدّاء تركي آخر، بِتوقيت قدره: 43د و07ثا و95ج.

وهكذا نسج إسماعيل بن حمودة على منوال مواطنه جمال سجاتي، الذي افتكّ مُؤخّرا فضّية نهائي 800م، في بطولة العالم أكابر لِألعاب القوى بِأمريكا.

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