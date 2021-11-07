أحزاب تستنجد بالفنانين والرياضيين لاستمالة الناخبين

استثمار في شعبية المشاهير لإنجاح الحملة

فضلت بعض التشكيلات السياسية بوهران، الاستنجاد بالوجوه الرياضية والفنية التي تلقى قبولا كبيرا من طرف الجمهور العريض، سواء عبر شاشات التلفاز أو ملاعب الكرة، وقد تجسد ذلك جليا من خلال الخرجات اليومية التي تقوم بها القوائم السياسية التي تخوض غمار المحليات.

ولعل أبرز الوجوه الفنية التي أعلنت ترشحها ضمن أحزاب سياسية، أبطال سلسلة “مسعود ومسعودة” التي كانت تعرض خلال شهر رمضان المنصرم، ويتعلق الأمر بالفنانة بن زيان كريمة التي عرفت فنيا باسم مسعودة، والفنان لحلو، الذي تقمص دور شعبون في نفس السلسلة، حيث أعلنا انضواءهما تحت راية حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تقاطع للفني مع السياسي.

بدوره حزب حمس، اعتمد هذه المرة على وجوه معروفة بولاية وهران في خطوة لكسب ود المواطنين والفوز بأصواتهم، حيث ضم لصفوف قائمته التي ستخوض انتخابات المجلس الولائي اللاعب الدولي ومدلل الحمراوة دواد سفيان من أجل تمثيل الحزب في هذا الموعد الوطني، فيما لم تنته الأسماء الرياضية عند هذا الحد، بل استعانت حركة البناء الوطني بقيادة بن قرينة بمدلل الكواسر السابق وخريج جمعية وهران سفيان حنيستار، من أجل اللعب على وتر الشعبية والنجومية لتحريك الحملة الانتخابية وكسب المناصرين على أمل أن تترجم مساندتهم، بأوراق التصويت يوم الاقتراع.

وحسب ما أكده عدد من تلك الشخصيات، في تصريحاتهم التي تم نشرها على صفحات الأحزاب المنتمين إليها، فإن قرار اقتحامهم السياسة جاء من بوابة العمل على الدفاع عن المهنة ورفع تظلمات زملائهم، سواء تعلق الأمر بالرياضيين أو الفنانين، حيث أجمعوا على أنهم يعملون من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم، باعتبار أن الساسة السابقين لم يقدموا ما كان مطلوبا منهم، وفي نظرهم لا يحس بمشاكل ومعاناة تلك الفئات إلا من ينتمي إليها كل حسب تخصصه.