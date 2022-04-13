أحزاب تندد بتجاوزات المخزن وتصنفها في خانة الإرهاب

على خلفية عمليات الاغتيال التي مست أبرياء مدنيين

أدانت أحزاب سياسية، الاعتداء الإجرامي السافر الذي قام به نظام المخزن ضد مدنيين أبرياء، مستعملا أسلحة حربية خطيرة خارج حدوده المعترف بها، مؤكدين دعمهم لأي خطوة تتخذها السلطات الجزائرية للرد على هذه الأفعال الإجرامية التي تدرج في خانة الإرهاب.

اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، أن الاعتداءات المتتالية لنظام المخزن ضد الأبرياء، تكشف مرة أخرى ما يخطط له النظام المغربي في المنطقة، خاصة أن هذا الأخير تجاوز كل المواثيق والمعاهدات الدولية والحق في الحياة، وحسب بيان الآفلان: “فإن العمل الشنيع الذي صدر عن المغرب تجاوز كل الأعراف والقيم”، مؤكدا أن المخزن يسعى من خلال ارتكابه لهذه الجرائم الإرهابية إلى الدفع بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.

وأضاف: “هذا النظام المتحالف مع الكيان الصهيوني في هذه الاستفزازات الصارخة والممارسات العدائية المتكررة وكذا الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال القتل العمدي يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ومؤامرة ممنهجة ومدروسة”، معلنين دعمهم لكل الخطوات التي تتخذها الدولة الجزائرية ردا على هذه الأفعال الإجرامية التي تنطوي على إرهاب دولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة في المنطقة.

من جانبها، استنكرت جبهة المستقبل عملية الاغتيال التي قام بها نظام المخزن المغربي خارج حدوده المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء عزل ينحدرون من ثلاث دول في المنطقة، واعتبر الحزب أن استمرار المخزن في سلوكاته العدائية هو تماد في المنطقة، لاسيما أن هذه التصرفات ستؤدي لا محال إلى عواقب.

وجاء في البيان أن تصعيد المخزن وتحديه لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية وأيضا محاولات عرقلة عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ومحاولة زرع الفتنة والفرقة بين شعوب المنطقة يدل على خيوط مؤامرة جديدة تحبك لتغطية الجرائم الشنعاء التي تقترف في حق الشعب الصحراوي الشقيق كل يوم من طرف المحتل المغربي الذي يسعى لتوسيع دائرة الغدر والاغتيالات من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى ما جاورها.

كما أدانت حركة البناء الوطني، الاعتداء المغربي، معتبرة ما قام به نظام المخزن من هجوم إرهابي نيابة عن قوى وأنظمة تضمر الحقد للجزائر ولمبادئ الدولة واستهداف للأراضي المحتلة وجوارها المباشر”.

وجاء في نص البيان أن لجوء المخزن المغربي للتهديدات مع استعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي والمدنيين بالمنطقة يمثل عملًا من أعمال العدوان وانتهاكا ممنهجا وخطيرا لميثاق الأمم المتحدة الغرض منه جر المنطقة لعدم الاستقرار والفوضى ومحاولة بائسة في ثني الدولة الجزائرية للتخلي عن مبادئها، وإنه عدوان لا يترك أي مجال للشك في اتهام نظام المخزن المغربي ووجوب محاكمته على ارتكابه لمثل هذه الفظائع.