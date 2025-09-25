أحزاب جزائرية تدعو المجتمع الدولي إلى حماية أسطول “الصمود” العالمي

ضد "التحرشات العدوانية الصهيونية المتواصلة"

وقّعت أحزاب جزائرية على بيان مشترك يوم الخميس، يدعو المجتمع الدولي إلى حماية أسطول “الصمود” العالمي، المتوجّه لفكّ الحصار عن قطاع الغزة. في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني عليه.

ووقّع على البيان المشترك ممثلو حركة مجتمع السلم، تجمع أمل الجزائر، حركة النهضة، حركة البناء الوطني، حزب العمال، حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، حزب الكرامة، حزب الفجر الجديد، حزب الحرية والعدالة، جبهة الحكم الراشد، وجبهة الجزائر الجديدة.

وجاء البيان “نتيجة للتحرشات العدوانية الصهيونية المتواصلة ضد أسطول الصمود العالمي. وكان آخرها ما تعرضت له بعض السفن في المياه الدولية، من اعتداءات صارخة من طرف مسيّرات”.

وهو يدعو “المجتمع الدولي، وجميع الدول التي يشارك نشطاؤها، والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وميدانية لحماية هذا الأسطول”.

مشيدا في الوقت نفسه “بمواقف الدول التي تناصر حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار ودحر الاحتلال. والجزائر في مقدمتها”.