-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
ضد "التحرشات العدوانية الصهيونية المتواصلة"

أحزاب جزائرية تدعو المجتمع الدولي إلى حماية أسطول “الصمود” العالمي

الشروق أونلاين
  • 40
  • 0
أحزاب جزائرية تدعو المجتمع الدولي إلى حماية أسطول “الصمود” العالمي
ح.م
إحدى سفن أسطول "الصمود" العالمي

وقّعت أحزاب جزائرية على بيان مشترك يوم الخميس، يدعو المجتمع الدولي إلى حماية أسطول “الصمود” العالمي، المتوجّه لفكّ الحصار عن قطاع الغزة. في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني عليه.

ووقّع على البيان المشترك ممثلو حركة مجتمع السلم، تجمع أمل الجزائر، حركة النهضة، حركة البناء الوطني، حزب العمال، حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، حزب الكرامة، حزب الفجر الجديد، حزب الحرية والعدالة، جبهة الحكم الراشد، وجبهة الجزائر الجديدة.

وجاء البيان “نتيجة للتحرشات العدوانية الصهيونية المتواصلة ضد أسطول الصمود العالمي. وكان آخرها ما تعرضت له بعض السفن في المياه الدولية، من اعتداءات صارخة من طرف مسيّرات”.

وهو يدعو “المجتمع الدولي، وجميع الدول التي يشارك نشطاؤها، والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وميدانية لحماية هذا الأسطول”.

مشيدا في الوقت نفسه “بمواقف الدول التي تناصر حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار ودحر الاحتلال. والجزائر في مقدمتها”.

مقالات ذات صلة
ورشات عمل تفاعلية في اللقاء الوطني الأول لصنّاع المحتوى (صور)

ورشات عمل تفاعلية في اللقاء الوطني الأول لصنّاع المحتوى (صور)

بداري يفتتح أول معهد “كونفوشيوس” لتعليم اللغة الصينية

بداري يفتتح أول معهد “كونفوشيوس” لتعليم اللغة الصينية

الرئيس تبون يستقبل رئيس حزب جبهة المستقبل

الرئيس تبون يستقبل رئيس حزب جبهة المستقبل

عطاف يدعو من نيويورك إلى تكثيف الجهود للدفع بأولويات الدول النامية

عطاف يدعو من نيويورك إلى تكثيف الجهود للدفع بأولويات الدول النامية

القضاء على 6 إرهابيين.. الفريق أول شنقريحة يتنقل إلى المنطقة

القضاء على 6 إرهابيين.. الفريق أول شنقريحة يتنقل إلى المنطقة

اختبار أولي لموسميْن فقط في التبادل التقليدي بين الأساتذة!

اختبار أولي لموسميْن فقط في التبادل التقليدي بين الأساتذة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد