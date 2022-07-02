أحزاب جزائرية ومنظمات في وقفة مساندة للشعب الصحراوي

نددت بمناورات المغرب وسياسته المعادية للجوار

أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية الجزائرية وجمعيات المجتمع المدني، يوم السبت، بيان مساندة ودعم للشعب الصحراوي خلال الوقفة التضامنية التي قاموا بتنظيمها، نددوا خلالها بمناورات المغرب، رافضين سياسته المعادية لدول الجوار، وشددوا على ضرورة تنظيم استفتاء عادل ونزيه يضمن للصحراويين حقهم في تقرير المصير.

وجدد المجتمعون في مقر سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر العاصمة، في بيان المساندة والدعم المنبثق عن الوقفة التضامنية التي أتت تزامنا مع الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، التأكيد على وقوفهم إلى جانب الشعب الصحراوي ودعمهم له، داعين إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتمكينه من حقه في اجراء استفتاء تقرير المصير.

وندد رئيس “جبهة الأمل الوطني”، أحمد عياشي التجاني، نيابة عن الأحزاب المشاركة، بـ”المناورات التي يحيكها المخزن الاستعماري في محاولة يائسة لفرض سياسة الأمر الواقع”، على خلفية المؤامرات وانتهاكات حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

كما أدان “التغيير المفاجئ الأخير في موقف المملكة الاسبانية” من النزاع، باعتبارها القوة المديرة للإقليم.

وفي وقت أشاد رئيس الحزب بالموقف الجزائري الدائم والثابت إزاء القضية الصحراوية، دعا البعثة الأممية “المينورسو” إلى “التعجيل بتنفيذ مهمتها القاضية بتنظيم استفتاء تقرير المصير وفق مقتضيات الشرعية الدولية”.

من جهته، أكد رئيس “المنظمة الوطنية لترسيخ ثقافة السلم والمواطنة”، كمال عياش، نيابة عن جمعيات المجتمع الوطني المشاركة في الوقفة، هي الأخرى، على “الوقوف الى جانب إخواننا الصحراويين في جميع الحالات أفرادا وتنظيمات دعما وسندا في قضيتهم العادلة”، وندد بـ”المناورات التي يحيكها المخزن الاستعماري، في محاولة يائسة لتنفيذ سياسته المعروفة والمعادية لدول الجوار”.

وفي سياق تزامن المبادرة مع الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، هنأ السفير الصحراوي لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، الجزائر حكومة وشعبا، مشيرا أن “الجزائر بظفرها بالاستقلال لم تستفد لوحدها، بل استفادت كل الشعوب المضطهدة والمستعمرة عبر العالم، ولاتزال الجزائر تدافع عن كل حركات التحرر والقضايا العادلة في كل مكان”.