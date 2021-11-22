أحزاب وأحرار ينسحبون من الانتخابات في الوادي

بسبب تعيين مؤطرين متهمين بالتزوير

انسحب أربعة أحزاب سياسية وقائمة حرة من السباق الانتخابي في بلدية الرباح بولاية الوادي، الاثنين، ويتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم، وجبهة المستقبل وصوت الشعب وحركة البناء الوطني، احتجاجا على تغيير مؤطري العملية الانتخابية بالبلدية المذكورة.

وحسب بيان الأحزاب المنسحبة، فقد أرجعوا سبب الانسحاب إلى تغيير كلي لمؤطري الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 27 من شهر نوفمبر الحالي.

وأوضح البيان، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه قد تم تغيير مؤطري العملية الانتخابية القادمة بالأشخاص الذين قاموا بتأطير انتخابات 2017 التي شابها تزوير كبير على حد تعبيرهم.

وناشد البيان رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التدخل العاجل، و”توقيف عملية التزوير وسد الطريق أمام أعداء الجزائر الجديدة”، على حد تعبيرهم.

من جانبها، نددت بشدة فعاليات المجتمع المدني ببلدية الرباح بالممارسات التي تقوم بها المندوبية الولائية المستقلة للانتخابات، بسبب عدم تسليم قوائم المؤطرين النهائي.

وأوضحوا في بيان آخر، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن “سلوك المندوبية الولائية المستقلة للانتخابات يُفسر بوجود نية مبيتة لتزوير الانتخابات، بتعويض المؤطرين الأصليين بمؤطري انتخابات 2017″، وهو ما يعني حسبهم، انقلابا على الإرادة الشعبية وتزويرا لانتخابات 27 نوفمبر 2021.