أحزاب ومنظمات تطالب بالإفراج عن صحفي الشروق بلقاسم حوام

أدانت أحزاب ومنظمات مهنية وحقوقية حبس الصحفي بجريدة الشروق بلقاسم حوام، بعد شكوى من وزارة التجارة، معتبرة الخطوة مخالفة لنص الدستور الذي منع العقوبة السالبة للحرية بحق رجال الإعلام، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقال المجلس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن قرار حبس الزميل بجريدة الشروق بلقاسم حوام مخالف لنص الدستور الذي منع العقوبة السالبة للحرية بحق رجال الإعلام.

وجاء في بيان للمجلس “تفاجأ المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بتوقيف الزميل الصحفي بجريدة “الشروق اليومي” بلقاسم حوام، إثر نشره مقالا صحفيا تحت عنوان “وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية”، استنادا إلى معلومات من ناشطين في القطاع”.

وأوضح “ووفق ما رشح من معلومات حول القضية، فقد تم تكييف المقال على أنه مضر بالاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس تم الاستماع للصحفي كاتب المقال، الذي أودع السجن ولم يترك له الحق في المحاكمة طليقا، رغم أن الدستور ينص في مادته (44) على أن الحبس المؤقت اجراء استثنائي، كما أن المادة (54) من دستور أول نوفمبر تنص على أنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة الى عقوبة سالبة للحرية”.

من جهتها أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن حبس الصحفي بلقاسم حوام حدث رغم أن الدستور الجديد وردت فيه تعديلات تمنع سجن الصحفيين بسبب كتاباتهم.

وحسب بيان للرابطة، فإن حبس الصحفي جاء بعد جلسة استماع تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وبسبب نشره معلومات حول ملف تصدير التمور.

منظمة حماية المستهلك: حوام بيء من خدمة اللوبيات والأجندات

إن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك و من خلال مسيرتها تعاملت مع هيئات، إدارات و شخصيات …. و من بين هذه الاخيرة و في المجال الاعلامي ، كان لأعضاء المنظمة شرف التعرف على صحافيين نحسبهم من النزهاء ،نشهد فيهم حب الوطن و الدفاع المستميث عن ثوابت الأمة و مصالحها من خلال المواضيع التي تناولوها و التي رافقونا فيها ….

و من بين المهنيين المحترفين الذين تعاملنا معهم الصحفي بلقاسم حوام ، الذي وجدنا فيه الخلق و الأداب و مجموعة من الخصال الحميدة قلت في زمننا هذا.

منظمتنا لا تتجاوز و لا تتجرأ الطعن في قرارات العدالة ، و لكن تقدم شهادتها لله ، بأن الصحفي ولو فرضا أخطأ في نقل الخبر المتعلق بايقاف عمليات التصدير للتمور ، فأنه بريئ من خدمة لوبيات أو أجندات تسعى الضرر بالمنتوج الوطني، ولطالما وقف معنا في حملات دفاعا عن المنتوج الجزائري.

ونحن على ابواب الدخول المدرسي، حيث يحتاج كل طفل لوالده في المرافقة،فإننا نضم صوتنا لصوت الملتمسين باطلاق سراح الصحفي ومحاكمته خارج أسوار السجن، وما شهدنا إلا بما علمنا ….

ونستغل هذه الفرصة للتذكير بمطلب المنظمة المتعلق بتنصيب جهاز وطني لحماية المستهلك ينسق بين القطاعات ويتدخل لديها لدراسة الحالات ذات الاهتمام المشترك.

جيل جديد: حبس صحفي الشروق غير مفهوم وغير مقبول

بيان: باستغراب شديد، تلقى جيل جديد خبر إيداع صحفي جريدة الشروق اليومي السيد بلقاسم حوام الحبس المؤقت بعد نشر ملف بعنوان “وقف فوري لتصدير تمور دقلة نور الجزائرية” يوم الأربعاء 07 سبتمبر الفائت.

هذا الإيداع لصحفي في إطار ممارسة مهمته الصحفية يطرح عددا من الإشكاليات والتساؤلات القانونية والسياسية، إذ يجدد جيل جديد استياءه من اللجوء الالي والمفرط للحبس الاحتياطي ويعتبره عقوبة مقنّعة قبل صدور الحكم ما يخالف قرينة البراءة، أحد المبادئ الأساسية لحقوق المتهم في القانون الجزائري. ويذكر كذلك أن الدستور الجزائري يمنع إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، ما يضع قرار الإيداع الاحتياطي في هذه القضية في خانة غير المفهوم وغير المقبول.

إضافة إلى ذلك، يعتبر جيل جديد أن أولية الحكومة في هذا الظرف المعقد هي استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، يستدعي هذا شيئا من الحس السياسي والبيداغوجية عند الاختلاف، استعمال حق الرد وشرح الموقف الرسمي كان ليكون تجسيدا ميدانيا لالتزامات الدولة باحترام الحريات الأساسية للمواطن بما فيها حرية الصحافة، عوض محاكمة صحفي لتناوله ملف يهم صحة المواطن واقتصاد البلاد.

لكل هذا، يعرب مرة أخرى جيل جديد عن استياءه من قرار إيداع الصحفي بلقاسم حوام ويرجو إطلاق سراحه طبقا لما ينص عليه الدستور والقانون.

حمس والبناء تدينان حبس صحفي الشروق

ويوم الجمعة، نددت حركتا مجتمع السلم والبناء الوطني بحبس صحفي الشروق الزميل بلقاسم حوام بسبب مقال في الجريدة، مطالبتان بالافراج عنه.

وجاء في بيان لحركة حمس إنها ” باستغرابٍ شديدٍ جدًّا سجن صحفي جريدة “الشروق اليومي”، السيد: بلقاسم حوام، وعلى إثر هذا السُّلوك السُّلطوي المتكرِّر مع الصحفيين والإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام”.

وأضافت أنها “تدين الحركة هذا التعسُّف في استعمال “الحبس المؤقت” مباشرةً، دون استكمال إجراءات المحاكمة الكاملة والعادلة”.

وأوضحت “إنَّ ما أُعلِن عن سبب اعتقال الصحفي يمسُّ بحرية الرأي والتعبير، وأنه يكفي من الجهة المتضرِّرة أن تستعمل حقَّ الرَّد، لا أن تلجأ إلى توظيف القضاء في ذلك”.

وحسب الحركة “من حقِّ الصحفي أن يتناول أيَّ قضيةٍ تهمُّ الرأي العام الوطني، ومن حقِّه الاحتفاظ بسرِّية مصدر معلوماته، وهو ما يكفله له الدستور، ابتداءً من خصوصيته الإعلامية إلى منع العقوبة السَّالبة للحرِّية عنه”.

واكدت الحركة” إنَّ تكرار مثل هذه الممارسات يؤكد التدهور الملاحظ في مجال حقوق الإنسان، والتراجع عن المكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير والصحافة، وهو ما يخلُّ بالنصوص القانونية والدستورية، ويضرب صلب التعهدات المعلنة من قبل السلطات، ويسيء إلى صورة الجزائر” .

من جانبها قالت حركة البناء الوطني “رغم عدم طعننا في الاحكام النهائية للعدالة الجزائرية، إلا إننا في حركة البناء الوطني سنكون في حالة أسفٍ شديد إذا ما ثبت أن قرار الحبس المؤقت لصحفي الشروق بلقاسم حوام كان فعلا على خلفية مقاله المنشور بالصفحة رقم 04 من جريدة الشروق ليوم الأربعاء 07 سبتمبر 2022 ، وليس بالضرورة اننا نتفق على ما ورد فيه من تفاصيل، حتى و لو كان صحيحا مع النية الحسنة لان اسلوب عرض بعض السلبيات من شانه ان يضر او يمس سمعة منتوجاتنا الموجهة للتصدير ، خاصة مع تكالب منافسين لا هدف لهم الا تشويه وطننا و قراراتنا و منتوجاتنا و غير ذلك” .

وأوضحت في بيان” وإذا ثبت قرار حبسه ، فإننا نسجل رفضنا لهذا القرار على خلفية المقال الذي يدخل في عمومه بدور الصحفي ، و الذي حرص رئيس الجمهورية مشكورا على التصريح به مرارا وعلى دعم حريتها”.

وأضافت “وعليه فإننا نطالب الجهات المعنية بالمعالجة الضرورية لقضيته حتى يعود لاداء مهامه الصحفية، ورد الاعتبار له ولشرف مهمته، و لمؤسسة الشروق التي نافحت طويلا دفاعا على المصلحة الوطنية العليا”.