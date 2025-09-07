-- -- -- / -- -- --
رياضة

أحسن حارس في البطولة الوطنية

علي بهلولي
ح.م
بن عودة قليلش.

فرض حارس مرمى غير معروف وجوده، في بطولة القسم الوطني الأول “موبيليس” للموسم الجديد.

ويُعدّ هذا الحارس حامي العرين الوحيد الذي خاض 3 لقاءات في البطولة، ولم تستقبل شباكه أي هدف، كما تصدّى لِركلة جزاء أمام الزائر فريق مولودية وهران في الجولة الثانية. والأمر يتعلّق بِحارس أولمبيك أقبو بن عودة قليلش.

ابن ولاية البيّض بن عودة قليلش البالغ من العمر 25 سنة، تنقضي مدة عقده في صيف 2028، وكان في الموسم الماضي احتياطيا في فريق الأولمبيك لِزميله الأساسي حاتم الفقون.

وفي بطولة الموسم الماضي، تصدّر حارس مولودية الجزائر عبد اللطيف رمضان اللائحة. بعد أن خاض 17 مباراة من أصل 30 جولة. ولم تهتزّ شباكه سوى 9 مرات، من أصل 19 هدفا سُجّلت ضدّ “العميد”. ويوجد ضمن الحصيلة 11 مواجهة أنهاها بِشباك نظيفة.

ولا يزال عبد اللطيف رمضان (24 سنة) يرتبط مع المولودية بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.

