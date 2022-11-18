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الجزائر

أحكام بالحبس بين 3 و15 سنة ضد 22 مضاربا

نوارة باشوش
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أحكام بالحبس بين 3 و15 سنة ضد 22 مضاربا

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 نوفمبر 2022، متابعات جزائية ضد 58 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث تم إدانتهم بعقوبات تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا.

وكشف بيان وزارة العدل، الخميس  أنه تم إحالة المتهمين على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري، مع فتح تحقيقات قضائية في 06 قضايا.

وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 22 متهما لمدد تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات من خمسمائة ألف إلى عـشرة ملايـين دينـار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة، البليدة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سكيكدة، معسكر، برج بوعريريج، خنشلة، سوق أهراس.

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