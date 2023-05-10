أحكام بالحبس والتعويض في قضية انفجار الغاز ببرج بوعريريج

الحادث خلف وفاة 10 أشخاص وجرح 15 آخرين

أصدر مجلس قضاء برج بوعريريج، أحكامه فيما يتعلق بقضية الإهمال التي أدت إلى انفجار بيت بحي 5 جويلية، تسبب في وفاة عشرة أفراد من عائلة واحدة وجرح 17 شخصا من سكان البنايات المجاورة للبيت المنفجر السنة الماضية.

وأدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء برج بوعريريج مدير فرع شركة سونلغاز السابق بسنة حبس موقوفة النفاذ، فيما تمت إدانة عامل بذات الشركة بخمسة سنوات سجنا، وحكم على موظف آخر بـ18 حبسا نافذ وآخر بسنتين، فيما استفاد موظف آخر من البراءة، كما حكم مجلس قضاء برج بوعريريج بدفع تعويض قدره 15 مليار سنتيم للعائلة المتضررة التي كانت تقطن البناية التي شهدت المأساة، وكانت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج أوقفت السنة الماضي مدير فرع شركة “سونلغاز” بولاية برج بوعريريج لتورطهم في قضية انفجار بناية بسبب تسرب في قنوات الغاز التي تمر من البناية المنفجرة، ورغم قيام أصحاب المنزل بإبلاغ أعوان الشركة “بالخطر المحدق بهم نتيجة تسرب الغاز أمام منزلهم إلا أنهم تهاونوا في إصلاح العطب وطلبوا منهم العودة بعد انقضاء شهر رمضان الأمر الذي تسبب في انفجار البناية ووفاة عشرة أشخاص من سكانها من بينهم أطفال والنساء وجرح 17 شخصا من جيرانهم.