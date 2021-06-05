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الجزائر
بطلها مغترب وممولها الرئيسي رعية مالي في حالة فرار

أحكام بلغت 20 سنة سجنا لعصابة تزوير العملة الوطنية بالبويرة

أحسن حراش
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أحكام بلغت 20 سنة سجنا لعصابة تزوير العملة الوطنية بالبويرة

أصدرت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء البويرة، أحكامها في حق أفراد عصابة، بطلها مغترب، وممولها الرئيسي رعية إفريقي، من جنسية مالية يتواجد في حالة فرار، حيث توبع المتهمون بجنايات تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وكذا توزيع أوراق نقدية مزورة، لتسلط عليهم أحكام تراوحت ما بين 3 و20 سنة سجنا نافذا.

تفاصيل قضية الحال، التي عالجتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة، تعود، بحسب مقرر الإحالة، إلى شهر أكتوبر من عام 2020، حين تعرف المتهم الرئيسي “م. م”، وهو مغترب بفرنسا، على رعية إفريقي من جنسية مالية، يدعى “د. د. ر”، ليقترح عليه الأخير ترويج مبلغ 20 مليون سنتيم من فئة ألفي دج مزورة، مقابل فائدة معينة، وهو ما وافق عليه الأخير، حيث شرع رفقة شركائه المتهمين “ب. س” و”ب. ف” و”ك. ي”، في ترويج الأوراق النقدية بعاصمة الولاية، وعبر محلات مختلفة، كالصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية، ليتفطن أصحاب تلك المحلات إلى وقوعهم ضحية ترويج أوراق نقدية مزورة، وهو ما دفعهم إلى تقديم شكوى على مستوى الجهات الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها مباشرة بالاستعانة بمواصفات المتهمين التي قدمها الضحايا، حيث توصلت إليهم في ظرف وجيز، وتم التحقيق معهم قبل إحالة ملفهم على الجهات القضائية المختصة.

وخلال جلسة المحاكمة، حاول المتهمون إنكار التهم عنهم، بحجة عدم علمهم بأمر الأوراق النقدية المزورة، غير أن مصالح النيابة واجهتهم بتصريحاتهم السابقة ووقائع القضية التي تدل على تعمدهم ارتكاب جريمة ترويج أوراق نقدية مزورة بالاستعانة برعية مالي تتواجد في حالة فرار، لتلتمس في حقهم جميعا عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة، قبل أن تتداول هيئة المحكمة في القضية وتصدر أحكامها المتمثلة في السجن النافذ غيابيا لمدة 20 سنة في حق الرعية الإفريقي، في مقابل تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق المتهم الرئيسي “م. م” و3 سنوات في حق كل من “ب. ف” و”ك. ي”، مع تبرئة المتهم الآخر “ب. س” من التهم المنسوبة إليه.

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