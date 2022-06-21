أحكام ثقيلة في فضيحة “بكالوريا الأربعة ملايين” بتبسة

سائق "يتجول" بالأجوبة النموذجية و"مربية" تشتري الشهادة لابنتها

قضت محكمة الجنح بتبسة، الثلاثاء، بإدانة المتهمين الـ 11 في قضية المساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، بمركز فارس علال بحي سكانسكا، بمدينة تبسة، والذين قاموا بحسب الضبطية القضائية، بتغيير أوراق إجابة بعض المترشحين في شعبة تسيير واقتصاد، بتغيير أوراق إجابة بعض المترشحين، مقابل مبالغ مالية، قدّرت بـ 4 ملايين سنتيم عن كل ورقة، وقد تراوحت الأحكام القضائية، ما بين 18 شهرا و7 سنوات حبسا نافذا، والرقابة القضائية مع الغرامة المالية.

مجريات القضية، التي شدّت إليها أنظار العشرات من المواطنين الفضوليين، وأقارب المتهمين وممثلي وسائل الإعلام من داخل ومن خارج ولاية تبسة، استغرقت أكثر من 11 ساعة، وبقي الجميع ينتظر الأحكام إلى غاية فترة ما بعد منتصف الليل وبالضبط فجر الثلاثاء، إذ وبعد تقديم المتهمين الـ 11 وفي غياب متهم آخر مازال في حالة فرار وهو من بين الوسطاء في القضية، وجاء التقديم من طرف عناصر الأمن الحضري الثالث أمام وكيل الجمهورية، حيث تم إحالة الملف والمتهمين على قاضية محكمة الجنح، وفق إجراءات المثول الفوري، إذ تم سماع المتهمين لتحديد مسؤولية كل طرف، خاصة بالنسبة لبعض أعضاء أمانة مركز الإجراء، وسائق السيارة الذي ضبط بحوزته ظرف مغلق به أجوبة نموذجية، ووالدة مترشحة وهي مديرة مدرسة ابتدائية في تبسة، كما تم سماع هيئة الدفاع والذين ضمت أزيد من 15 محام، حاولوا تبرئة ساحة المتهمين من خلال البحث عن أعذار تخفيفية.

ووصفت النيابة الواقعة بالفعل بالإجرامي الخطير، الذي يمس بقدسية الامتحان وبنزاهته، والتمست أحكاما ما بين 5 و7 و10 سنوات حبسا نافذا، وبعد المداولات تم إدانة 4 متهمين، بـ 5 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة المالية مقدرة بـ 500 ألف دج ومنهم والدة مترشحة للبكالوريا التي تدير ابتدائية تقع وسط مدينة تبسة، مع إدانة 3 متهمين بـ 18 شهرا حبسا نافذا دون الإيداع، مع الغرامة المالية المقدرة بـ 200 ألف دج، وإدانة متهما آخر غير موقوف بـ 7 سنوات حبسا نافذا، مع الغرامة المالية والمقدرة بـ 500 ألف دج، والأمر بالقبض عليه، وقد استفاد في القضية 3 متهمين من البراءة ووضع فتاة قاصر وهي مترشحة للبكالوريا تحت الرقابة القضائية، وبخصوص الدعوى المدنية فقد ألزمت المحكمة المحكوم عليهم، متضامنين، بأداء مبلغ 3 ملايين سنتيم للطرف المدني، مع مصادرة المحجوزات.

الأحكام الصادرة في حق المتهمين

– ما بين سنة إلى 5 سنوات حبسا لعضوين من أمانة مركز الإجراء فارس علال بتبسة مع الإيداع وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار

– خمس سنوات حبسا لمديرة مدرسة ابتدائية و500 ألف دينار غرامة مالية

– سبع سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار لوسيط هارب

– وضع مترشحة قاصر تحت الرقابة القضائية

– سنة ونصف حبسا نافذ دون الإيداع لـ 3 متهمين من بينهم والد مترشحة

– خمس سنوات حبسا نافذا لسائق سيارة عثر بحوزتهم على أجوبة نموذجية.

– البراءة لرئيس مركز الإجراء وعضوين آخرين من الأمانة.