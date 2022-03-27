أحكام متفاوتة ضدّ المتهمين في قضية مجمع “كوندور”

مجلس قضاء الجزائر يقرّر:

أصدر مجلس قضاء الجزائر، الأحد، أحكاما متفاوتة في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع كوندور لمالكيه الإخوة بن حمادي.

وأدان المجلس المتهم الموقوف عمر بن حمادي بخمس سنوات حبسا منها سنتان ونصف موقوفة النفاذ وسنتان حبسا غير نافد في حق المتهمين عبد الرحمان واسماعيل بن حمادي.

كما تم تسليط عقوبة سنة حبسا غير نافذ في حق المتهمين، بن زيان عبد الوهاب، (مفتش أملاك الدولة سابقا بولاية تيبازة) وبوعلاق كمال الذي كان يشغل منصب مدير أملاك الدولة بولاية تيبازة، في حين تمت تبرئة بقية المتهمين المتابعين في القضية.

وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف عمر بن حمادي وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، وهي نفس العقوبة التي تم التماسها ضد كل من عبد الرحمان واسماعيل بن حمادي، باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي محل المتابعة القضائية.

س.ع