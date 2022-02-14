أحلام الهلال السعودي في التعاقد مع بلماضي 

عقده مع "الخضر" ينتهي في نهاية 2022

طلب أنصار الهلال السعودي، من إدارة النادي الملقب بـ”الزعيم” التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، لخلافة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المقال من منصبه، على خلفية الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام الأهلي المصري بنتيجة 4-0، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

أكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة نادي الهلال أبلغت المدرب البرتغالي بقرار إقالته، وذلك بعد تلقيها موافقة الأرجنتيني رامون دياز، المدرب السابق لفريق بيراميدز المصري والحالي لفريق النصر الإماراتي، لقيادة “الزعيم” خلال ما تبقي من مباريات في الموسم الحالي للدوري السعودي، الأمر الذي فجر مواقع التواصل الاجتماعي، أين أبدت بعض جماهير الهلال تذمرها من قرار انتداب “دياز”، مشيرة إلى أنه لو كان الأمر بيدها لتعاقدت مع مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي.

وبات بلماضي مطلبا شعبيا في نادي الهلال السعودي، بعد تألقه مع المنتخب الوطني وإحداثه لثورة في التشكيلة الوطنية، من خلال النتائج الإيجابية التي حققها في ثلاث السنوات الأخيرة، حيث قاده للتتويج بكأس إفريقيا 2019 بمصر وتسجيل رقم قياسي غير مسبوق في “القارة السمراء” بـ35 مباراة دون هزيمة، قبل التراجع في الآونة الأخيرة فقط، وكتب أحد مشجعي الهلال، عبر حسابه “الشامخ” بموقع تويتر تعليقا على قرار الإدارة بإقالة جارديم: “الهلال يحتاج المدرب جمال بلماضي في هذا الوقت”، وكتب آخر: “أرشح جمال بلماضي.. مديرا فنيا لنادي الهلال، فهو يجيد تماما كيفية التعامل مع النجوم وشحذ هممهم”، وعلق آخر: “الأول.. سليط ولا يتناسب مع عقلية اللاعب العربي، والأهم أن أسلوبه لا يختلف كثيرا عن جارديم بتفضيله اللعب المباشر، أما الثاني فقد توقف به الطموح من زمان.. لو يجي جمال بلماضي أهون من عودة واحد من الاثنين”.

ويمكن تصنيف هذه المطالب من قبل أنصار الهلال السعودي، ضمن خانة “الأحلام”، كون بلماضي لن يغادر المنتخب الوطني في الوقت الراهن على الأقل إلى غاية انقضاء عقده مع “الخضر” بسبب “حلم المونديال”، فضلا عن ذلك، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) لن يسمح بسهولة في خدمات بلماضي، نظرا لشعبيته الجارفة وقدرته في التحكم بالمجموعة وما قدمه لكتيبة “المحاربين” منذ قدومه عام 2018.

ويرتبط بلماضي مع المنتخب الوطني بعقد يمتد إلى ما بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022 المقررة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، في وقت يبقى باب الرحيل أمام بلماضي مفتوحا في حال الخسارة أمام المنتخب الكاميروني في لقاء السد المؤهل إلى “مونديال” قطر المرتقب، نهاية مارس القادم.

ويرغب بلماضي في مواصلة كتابة التاريخ مع “الخضر” فبعد قيادته إلى التتويج بـ”كان” 2019 بمصر، يسعى إلى قيادته للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر للمرة الخامسة في تاريخ الكرة الجزائرية بعد دورات 1982 بإسبانيا و1986 بالمكسيك و2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل، ليكون بذلك أول مدرب في الجزائر يتمكن من قيادة “الخضر” إلى التتويج بـ”الكان” ولعب “المونديال”، بعد أن ضيع الشيخ رابح سعدان هذه الفرصة بالخروج من كأس إفريقيا 2010 بأنغولا في نصف النهائي.