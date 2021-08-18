أحلام مستغانمي تطلق حملة لشراء أجهزة أكسجين

تحت شعار "نفَس لنفس"

تحت شعار “نفَس لنفس”، أطلقت أحلام مستغانمي حملة لجمع التبرّعات لشراء أجهزة أكسجين لصالح مرضى الكوفيد.

وغردت أحلام مستغانمي عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك قائلة: “لعلّ البعض في الجزائر ما زال يذكر مشروع مستشفى الأطفال مرضى السرطان الذي سعينا (البروفيسور مصطفى خياطي والأستاذ مداني عامر وأنا) إلى إنشائه قبل عدة سنوات، مرفقا بإقامة لاستضافة أهالي لأطفال المرضى القادمين من ولايات بعيدة لزيارة صغارهم ولا مأوى لهم، حاولنا حينها اعتمادا على علاقاتنا، ذلك أننا عندما نؤمّن مبلغا من مؤسسات دوليّة ترعى المشاريع الإنسانية، ليتمَ اغتيال مشروع كان سيُنقذ آلاف الأرواح، من دون أن يُقدّموا بديلا عنه”. واستحضرت صاحبة الثلاثية تجربة “الفورام” التي اهتمت بأيتام الجنوب.

وأضافت في ذات المنشور: “قمت أثناء ذلك مع مؤسسة “فوريم” بالاهتمام بالأيتام من أطفال الجنوب الجزائري الغالي على قلبي شخصيا، وهي مهمّة نتابعها منذ أكثر من عشر سنوات في المنيعة الحبيبة مع أهلها الكرام… اليوم، وقد غدت حياة آلاف الجزائريين معلّقة إلى جهاز أكسيجين ليس في متناول أحد، بعد أن لفظ العشرات أنفاسهم دون الفوز به، نعود بمبادرة من جمعية “فورام” الخيريّة الطبيّة نفسها، الراعية لآلاف الأيتام في الجزائر، لإطلاق حملة (نفَس لنفس)، من أجل فرصة في الحياة، بتوفير ( مكثفات أكسيجين) لمئات المساكين العالقين في مساحات بين الحياة وبين النفس الأخير، حيث تهيب الجمعية بالخيّرين للمساهمة في هذا المجهود الذي أجره عظيم عند الله، فهو يجازي من أنقذ نفسا واحدة، بأجر من أنقذ الناس جميعا، والهدف يكمن في الإسراع بتوفير أجهزة أكسجين بشكل سريع ودائم للمحتاجين”.