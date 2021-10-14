أحلام مستغانمي وياسمينة خضرا ضيفا معرض الشارقة الدولي للكتاب

1566 دار نشر و970 فعالية أدبية وفنية في الدورة الـ 40

أعلنت هيئة الكتاب للشارقة عن مشاركة كل من الروائية أحلام مستغانمي والروائي ياسمينة خضرا في فعاليات الدورة الـ 40 للمعرض الدولي المزمع تنظيمها ما بين 3 و14 نوفمبر القادم تحت شعار “هنا…لك كتاب” والتي ستعرف مشاركة 929 دار نشر عربية و637 دار نشر أجنبية .

وسيشارك في البرنامج الثقافي المرافق لمعرض الكتاب والذي برمج 85 كاتبا من 22 دولة و 970 فعالية، أسماء أدبية وفنية كثيرة منها الشاعر هشام الجخ والفنان محمد صبحي والمنتج مدحت العدل والفنان خالد عبد الرحمن، والشاعر فيصل العدواني، والمؤرخ علي النملة، والدكتور أحمد عمارة، وجلال برجس، والشاعر ووزير الثقافة السابق حيدر محمود، والفنان أحمد الجسمي.

وأعلن احمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الكتاب الشارقة على هامش ندوة صحفية عقدت الأربعاء في “بيت الحكمة” عن مشاركة الكاتب التنزاني عبد الرزاق قرنح الحاصل على جائزة نوبل للآداب 2021 في

أول خرجة له بعد تتويجه منذ أيام. إضافة إلى كل من كريس غاردنر صاحب كتاب “الطريق إلى السعادة” وأميتاف غوش الحاصل على جائز (غرامي لايف تايم) للإنجازات.

اختارت الهيئة في هذه الدورة التي ستكون فيها اسبانيا ضيف شرف،الروائي الكويتي طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية .

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 11 لمؤتمر الناشرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين ستنظم عشية انطلاق فعاليات الدورة الـ 40 لمعرض الشارقة الدولي من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر القادم بمشاركة 520 ناشرا.كما ستنظم إضافة لفعالية قمة “المكتبات الوطنية”، الدورة الثامنة من مؤتمر المكتبات منها ما سيعقد على ارض الواقع وأخرى عبر منصة “زووم”.