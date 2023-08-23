أحمد توبة في طريقه إلى ألميريا الإسباني

موسم واحد فقط قضاه في الدوري التركي

تتواصل الحركة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالنسبة لنجوم المنتخب الوطني، حيث حسمت، في الأيام الأخيرة، الكثير من الأسماء مستقبلها، ليكون الدور هذه المرة على المدافع، أحمد توبة، المحترف في نادي إسطنبول باشاك شهير التركي.

ووفقاً لموقع “لافوزد ألميريا” الإسباني، فإن ألميريا، الذي يُنافس في “الليغا”، في مفاوضات متقدمة مع المدافع، أحمد توبة، الذي أمسى مرشّحاً لمغادرة نادي باشاك شهير، بعد موسم واحد فقط قضاه في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، قادماً من فالفيك الهولندي.

وأضاف المصدر نفسه، أن مسؤولي نادي ألميريا تحدثوا مع وكيل أعمال، أحمد توبة، الذي لا يُمانع في خوض هذه التجربة، خصوصاً أن الدوري الإسباني لكرة القدم يبقى مغرياً لأي لاعب، رغم أن هذا الفريق حقّق بداية صعبة في أول جولتين من الموسم الجديد، بخسارته أمام رايو فاليكانو ثم ريال مدريد.

وما يُعزّز فكرة مغادرة، أحمد توبة، إسطنبول باشاك شهير في هذا الميركاتو الصيفي، هو غياب اسمه عن قائمة اللاعبين الذين لعبوا لقاء الجولة الثانية من الدوري التركي لكرة القدم أمام فاتح قارة غمرك، الأحد الماضي، إضافة إلى عدم حصوله على رواتبه المالية المتأخرة.