أحمد توبة قد يغيب عن تربص “الخضر” جوان القادم

يعاني من إصابة عضلية في الفخذ

من المحتمل جدا ألا يشارك أحمد توبة نادي ميشلين البلجيكي في تربص الخضر لشهر شهر جوان المقبل غير مؤكدة، حيث يتجّه المدافع القوي للغياب بداعي الإصابة التي يعاني منها منذ أزيد من شهر مع فريقه وقد تجعل موسمه ينتهي مبكّراً.

ويتواجد توبة في مستشفى “أسبيطار” بقطر للعلاج من إصابة عضلية في الفخذ تستدعي وقتاً طويلاً نسبياً من أجل التعافي الكامل، وهو ما قد يؤثر في جاهزيته بالنسبة لتربص منتخب الجزائر خلال شهر جوان المقبل.

وسيُجري منتخب الجزائر تربصا إعدادياً في جوان المقبل، يلعب خلاله مباراتين وديتين، الأولى أمام رواندا في ملعب “الشهيد حملاوي” بمحافظة قسنطينة يوم 5 جوان، والثانية أمام السويد في ستوكهولم في العاشر من نفس الشهر، استعداداً لاستئناف تصفيات مونديال 2026 في سبتمبر المقبل.

ولعب أحمد توبة (27 عاماً)، منذ بداية الموسم الجاري مع نادي ميشلين البلجيكي معارا من نادي باشاك شهير التركي، ونجح في استعادة مستوياته المعهودة في الدوري الذي عرف انطلاقته الأولى في عالم الاحتراف، حيث شارك في 27 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين.

وأدى تألق أحمد توبة إلى حصوله على عروض مغرية وفي مقدمتها من كبير بلجيكا نادي أندرلخت الذي يسعى لضمه الموسم المقبل، لكن نادي ميشلين يريد شراء عقده أولاً من نادي باشاك شهير التركي قبل إعادة بيعه لنادي أندرلخت للحصول على أكبر استفادة مالية ممكنة.

وسيكون مدرب “الخضر” مضطراً إلى إيجاد الحلول لغياب أحمد توبة في وسط دفاع المنتخب الجزائري، في وقت لا تتوفر فيه خيارات كثيرة وموثوقة خارج الثنائي الأساسي المعتاد رامي بن سبعيني وعيسى ماندي.