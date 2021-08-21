أحمد توبة مرشح للرحيل عن فريقه

العديد من الأندية تريده...

بات رحيل المدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة عن فريقه فالفيك الهولندي ممكناً بشكل كبير، بعدما عبّرت أندية عديدة خلال الأيام الأخيرة عن رغبتها في التعاقد معه، بالتالي، فإنّه قد يغادر فريقه مع قرب انتهاء الميركاتو الصيفي.

ووفق ما أكدته مصادر صحفية، فإن ثلاثة أندية ترغب في التعاقد مع المدافع الجزائري، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق رسمي بين مختلف الأطراف، وقد تحمل الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات أخباراً رسمية بشأن مستقبله الرياضي.وحسب هذا المصدر، فإن فينورد وكذلك “ب.س.ف” الهولنديين، وهاتاي سبور التركي، مهتمة بالتعاقد مع المدافع الجزائري، ولكن لم يقع بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي من هذه الفرق، باعتبار أن العديد من المعطيات ستكون حاسمة في هذا الملف، وخاصة منها طلبات فريقه المالية.وسيوافق فالفيك على أحسن عرض من الجانب المالي لتسريح لاعبه، وهو أمر منطقي نظراً إلى وزن توبة في الفريق وحاجة النادي إلى دعم ميزانيته في هذا الظرف الصعب، إضافة إلى أن قدرة توبة على اللعب في العديد من المراكز ستدفع الفريق إلى التفكير كثيراً قبل التفريط فيه، لتأمين معوض قادرٍ على النجاح مع النادي.وبالنسبة إلى موقف توبة، فسيحاول الانتقال إلى فريق يملك مشروعاً رياضياً مميزاً يساعده على تطوير قدراته مع تأمين الحضور مع منتخب الجزائر. فرغم أن الاتحاد البلجيكي رغب في خدماته، إلا أن موقف توبة كان حاسماً وهو تمثيل “الخضر” في المواعيد الدولية.

وكانت مصادر إعلامية مختلفة أشارت في بداية العام إلى وجود اهتمام بالمدافع الجزائري من قبل أندية مثل لاتسيو الإيطالي وأياكس الهولندي، ولكن يبدو أنّها غيّرت موقفها نهائياً.