أحمد توبة يصاب في الكتف

أثار الدولي الجزائري أحمد توبة، لاعب باشاك شهير التركي، الشكوك حول إمكانية تواجده ضمن القائمة المستدعاة من مدرب المحاربين جمال بلماضي، للمشاركة في التربص الإعدادي للمنتخب الشهر الحالي.

وتعرض توبة لإصابة قوية في الكتف، خلال مشاركته في مواجهة هاتاي سبور، لحساب الجولة 13 من الدوري التركي الممتاز. وشارك صخرة الدفاع الجزائرية في المباراة منذ البداية، قبل أن يغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول، بسبب شعوره بآلام حادة في الكتف. ومن المنتظر أن يخضع توبة لفحوصات طبية معمقة، غدا الثلاثاء، للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي يعاني منها، والمدة التي يحتاجها للعودة إلى المباريات.