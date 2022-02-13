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الجزائر
مجلس الأمة يعتمد مقرر بعجي السابق وسيناتورات تطالب:

أحمد خرشي رئيسا للمجموعة البرلمانية للأفلان

سفيان. ع
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أحمد خرشي رئيسا للمجموعة البرلمانية للأفلان
أرشيف

اعتمدت الغرفة العليا بمجلس الأمة، مقرر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، المتضمن تعيين كل من عضو مجلس الأمة جبانة مصطفى رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب بالغرفة العليا، إلى جانب كل من أحمد خرشي نائبا لرئيس المجموعة والسيناتور الكارتار إسماعيل، مقررا للمجموعة البرلمانية، في وقت تشهد كتلة سيناتورات الأفلان تململا وميلا وتفضيلا إلى تعيين عضو مجلس الأمة أحمد خرشي رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب بالغرفة العليا.

المقرر الذي بلغنا أن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل يكون قد اعتمده وهو الصادر في جوان 2020، لم يطبق في حينه نظرا لاحتفاظ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل يومها بعضو مجلس الأمة حوباب بوحوس رئيسا للمجموعة السياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي، حفاظا على سمعة الجزائر ضمن دبلوماسية البرلمانات، وهو ما أثار في حينها بعض اللغط في المجموعة البرلمانية، إلا أن المعطيات الجديدة داخل المجموعة البرلمانية للحزب العتيد أفرزت رأيا مغايرا لمضمون المقرر، إذ أن الأخبار الواردة من مجموعة الأفلان التي أصبحت تضم 59 عضوا، أفرزت تيارا قويا يطالب ويلح على الأمين العام للأفلان بتعديل المقرر وجعل رئاسة المجموعة لصالح أحمد خرشي، ويبرر هؤلاء أن هذا الأخير هو الأحق برئاسة مجموعة العتيد لاعتبارات نضالية وأخرى تكوينية وتمثيلية فالرجل بحسب السيناتورات من أصحاب الباع الطويل وعمره النضالي يتجاوز بكثير العمر النضالي لرئيس الكتلة المنتقى من قبل بعجي.

كما أنه بحسب التيار الجديد فالمجموعة البرلمانية بحاجة إلى شخص في دينامكية ورجاحة أحمد خرشي الذي يحظى باحترام كبير من أعضاء مجموعته البرلمانية وباقي سيناتورات المجموعات السياسية الأخرى، فهل سيستجيب بعجي لإرادة أعضاء مجموعته السياسية بالغرفة العليا.

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