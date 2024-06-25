أحمد عطاف في زيارة رسمية إلى النمسا

حل صبيحة اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارجية، احمد عطاف، في عاصمة جمهورية النمسا، فيينا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويتضمن برنامج هذه الزيارة بُعدين رئيسيين، ويتعلق الأمر بالعلاقات التي تجمع الجزائر بمختلف المنظمات الدولية الكائن مقرها بمدينة “فيينا”، وأما البعد الثنائي فانه يخص علاقات الشراكة الاقتصادية والحوار السياسي بين الجزائر والنمسا.

وعلى ضوء ذلك، ينتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف محادثات مع مسؤولي كل من مكتب الأمم المتحدة وسيكون له جلسة عمل مع نظيره النمساوي