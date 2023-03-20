أحمد عطّاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيريه التونسي والموريتاني
تلقّى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطّاف، مكالمة هاتفية من نظيريه التونسي والموريتاني، هنآه فيها على تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن الوزيرين اغتنما هذه الفرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس وما تشهده من تطور نوعي تحت الرعاية السامية لرئيسي البلدين الشقيقين.
كما جددا العزم على مواصلة الجهود للحفاظ على هذه الحركية عبر تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق السياسي، فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد @AhmedAttaf_Dz مكالمة هاتفية من أخيه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد نبيل عمار، الذي هنأه على نيله ثقة السيد رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية. pic.twitter.com/xv7PYzXuQK
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) March 20, 2023
كما تلقى الوزير عطاف، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، هنأه على نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.
وشكلت المكالمة فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وموريتانيا والاشادة بالجهود المبذولة لبناء شراكة صلبة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وكذا تعزيز التنسيق السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيسي البلدين.
تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد @AhmedAttaf_Dz ، مكالمة هاتفية من أخيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، الذي هنأه على نيله ثقة السيد رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية. pic.twitter.com/eCITxp31Oe
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) March 20, 2023