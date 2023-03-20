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أحمد عطّاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيريه التونسي والموريتاني

الشروق أونلاين
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أحمد عطّاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيريه التونسي والموريتاني
ح.م

تلقّى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطّاف، مكالمة هاتفية من نظيريه التونسي والموريتاني، هنآه فيها على تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن الوزيرين اغتنما هذه الفرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس وما تشهده من تطور نوعي تحت الرعاية السامية لرئيسي البلدين الشقيقين.

كما جددا العزم على مواصلة الجهود للحفاظ على هذه الحركية عبر تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق السياسي، فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تلقى الوزير  عطاف، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، هنأه على نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وشكلت المكالمة فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وموريتانيا والاشادة بالجهود المبذولة لبناء شراكة صلبة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وكذا تعزيز التنسيق السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيسي البلدين.

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