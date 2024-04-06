أحمد قندوسى يعود إلى الأهلي الموسم القادم

حقق أرقامًا مميزة مع سيراميكا وظهر بشكل مميز مع "الخضر"

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، على عودة أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا لنهاية الموسم الحالي، وأخطر كولر إدارة الأهلي برغبته في استعادة اللاعب في نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط وسط الفريق.

وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع كولر قائمة الأجانب فوق السن من أجل تحديد المرشح للخروج منها نهاية الموسم لقيد قندوسي على حسابه، ويبقى التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق الأقرب للخروج من القائمة، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي لتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل قندوسي للأهلي في جانفي الماضي قادماً من نادي وفاق سطيف بعقد مدته أربع مواسم ونصف الموسم، قبل أن يقرر الأهلي إعارته إلى سيراميكا بنهاية الموسم الماضي بعقد مدته موسم.

لعب مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة، سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أي أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف، وتوّج اللاعب الجزائري مع الأهلي بأربعة بطولات هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري، كما عاد قندوسي إلى المنتخب الجزائري مؤخرا وشارك في دورة الفيفا وأقنع المدرب الجديد بيتكوفيتش الذي سيعتمد عليه في تربص جوان القادم الذي تتخلله مقابلتين الأولى أمام غينيا بالجزائر وأوغندا خارج الديار، المواجهتان تدخلان في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق اللاعب الجزائري أرقامًا مميزة مع سيراميكا دفعت الأهلي للاستقرار على إعادته لصفوفه بعد نهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024.